"Заманливу пропозицію" він зробив в ефірі одного з пропагандистських каналів Росії. Андрій Гурульов таким чином прагне "розібратися" з тими, хто проти Владіміра Путіна.

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На невдоволених Путіним оголосять полювання

За словами політика, 20% населення Росії, яких не задовольняє президент Владімір Путін, повинні або бути "ізольованими", або бути "знищеними".

Я хотів би, щоб у нашому суспільстві, яке сьогодні довіряє на 80% президенту, щоб вся ця гнилизна, яка залишилася, вона має бути ну якщо не ізольована, то хоча б якось знищена,

– наголосив Гурульов.

Відповідна пропозиція з'явилася у Гурульова не просто так. Ідея знищувати або ізолювати громадян своєї ж країни виникла на фоні майбутніх президентських виборів, запланованих на 2024 рік. Політик переконаний, що Владімір Путін вкотре здобуде перемогу, і що це буцімто буде "його особиста заслуга".

Я залізно знаю, що він переможе капітально. Це стан нашого суспільства,

– наголосив депутат.

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Гурульов, обговорюючи рівень підтримки Владіміра Путіна та його політики, послуговується цифрами останніх соціологічних опитувань у Росії. Ясна річ, що реальні цифри можуть суттєво відрізнятися. Попри це, ми чудово розуміємо, що у 2024 році намалюють шалену явку та вкотре хизуватимуться безпрецедентною підтримкою Путіна.

Тим часом пропагандистів відверто бісить Марія Захарова. Якщо точніше, то її заяви щодо війни, розв'язаною ХАМАС проти Ізраїлю.

Захарову назвали "шмарою, яка сильно випиває".

Саме так її схарактеризував пропагандист Євгєній Сатановський. Він додав, що Захарова не вважає, що необхідно приховувати свій антисемітизм, який уже на офіційному рівні проявляється у Росії.

От Маша Захарова, яка, в принципі, євреїв не особливо любить, а Ізраїль терпіти не може і особливо це не приховує... Ще одна шмара, що сильно випиває, яка у нас, проте, спікер нашого МЗС,

– обурено заявив Сатановський.

Можливо, Сатановського слова Захарової взагалі б не турбували. Але є одне "але": він – етнічний єврей.