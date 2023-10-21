Через це Владімір Соловйов звільнив Сатановського зі свого каналу. Про це пропагандист повідомив у своєму новому відеозверненні, інформує 24 Канал.
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Соловйов звільнив свого пропагандиста
Пропагандист назвав висловлювання Сатановського "некоректними".
Я хочу перепросити МЗС Росії та пані Марію Захарову за абсолютно несправедливі за змістом та абсолютно неприпустимі висловлювання, допущені працівником нашого каналу Євгеном Сатановським,
– сказав Соловйов під час свого звернення.
Пропагандист вважає, що це були "образливі висловлювання" щодо російських дипломатів та МЗС в цілому. Через це Соловйов вирішив звільнити Сатановського.
"Я не бачу можливості продовжувати професійне спілкування з Євгеном. Я прийняв рішення про звільнення Сатановського з нашого каналу", – додав пропагандист.
Що цьому передувало
- Євген Сатановський назвав Марію Захарову "п'яною шмарою" за її антиізраїльські висловлювання.
- Слова Захарової щодо військової операції ЦАХАЛ проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази обурили Сатановського. Зокрема, тому що він – етнічний єврей. "От Маша Захарова, яка, в принципі, євреїв не особливо любить, а Ізраїль терпіти не може і особливо це не приховує... Ще одна шмара, що сильно випиває, яка у нас, проте, спікер нашого МЗС", – заявляв пропагандист.