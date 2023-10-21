Через це Владімір Соловйов звільнив Сатановського зі свого каналу. Про це пропагандист повідомив у своєму новому відеозверненні, інформує 24 Канал.

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Соловйов звільнив свого пропагандиста

Пропагандист назвав висловлювання Сатановського "некоректними".

Я хочу перепросити МЗС Росії та пані Марію Захарову за абсолютно несправедливі за змістом та абсолютно неприпустимі висловлювання, допущені працівником нашого каналу Євгеном Сатановським,

– сказав Соловйов під час свого звернення.

Пропагандист вважає, що це були "образливі висловлювання" щодо російських дипломатів та МЗС в цілому. Через це Соловйов вирішив звільнити Сатановського.

"Я не бачу можливості продовжувати професійне спілкування з Євгеном. Я прийняв рішення про звільнення Сатановського з нашого каналу", – додав пропагандист.

Що цьому передувало