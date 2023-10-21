Из-за этого Владимир Соловьев уволил Сатановского со своего канала. Об этом пропагандист сообщил в своем новом видеообращении, информирует 24 Канал.
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Соловьев уволил своего пропагандиста
Пропагандист назвал высказывания Сатановского "некорректными".
Я хочу извиниться перед МИДом России и госпожой Марией Захаровой за совершенно несправедливые по содержанию и совершенно недопустимые высказывания, допущенные работником нашего канала Евгением Сатановским,
– сказал Соловьев во время своего обращения.
Пропагандист считает, что это были "оскорбительные высказывания" по поводу российских дипломатов и МИД в целом. Поэтому Соловьев решил уволить Сатановского.
"Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением. Я принял решение об увольнении Сатановского с нашего канала", – добавил пропагандист.
Что этому предшествовало
- Евгений Сатановский назвал Марию Захарову "пьяной шрамой" за ее антиизраильские высказывания.
- Слова Захаровой по поводу военной операции ЦАХАЛ против боевиков ХАМАС в Секторе Газа возмутили Сатановского. В частности, потому что он – этнический еврей. "Вот Маша Захарова, которая, в принципе, евреев не особо любит, а Израиль терпеть не может и особенно это не скрывает... Еще один сильно выпивающяя шмара, которая у нас, однако, спикер нашего МИД", – заявлял пропагандист.