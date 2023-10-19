Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев регулярно вбрасывает в информационное пространство "тонны" дезинформации и откровенных фейков. На этот раз у него произошла истерика в прямом эфире из-за удара по больнице в Секторе Газа.

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Соловьев, конечно же, не говорит, что на больницу в секторе Газа упала ракета боевиков из "Исламского джихада".

Говорит, что российская армия – "милосердная"

На примере удара по больнице в секторе Газа Соловьев начал оправдывать российскую армию. Он утверждает, что на самом деле оккупанты очень милосердны. И будто они не наносят таких ударов. А если кто-то с этим не соглашается – таких людей надо "отправить в Газу".

Конечно, пропагандист цинично не вспоминает о преступлениях оккупантов в Украине, которые продолжаются еще с 2014 года, когда вспыхнула война на Донбассе. А после полномасштабного вторжения захватчики совершили огромное количество военных преступлений.

Как у Соловьева началась истерика в прямом эфире – смотрите на ютубе 24 Канала

Военные преступления оккупантов в Украине: коротко