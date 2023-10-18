Самолет Байдена приземлился в Тель-Авиве 18 октября. Как сообщали в сети, президент США собирался задать Нетаньяху "несколько жестких вопросов".

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Байден прокомментировал удар по больнице в Секторе Газа

На совместной конференции премьер Израиля заявил, что "Хамас – это новые нацисты". Также Нетаньяху подчеркнул, что визит Байдена "во время войны" очень важен и утверждает, что "глубоко тронут".

Вместе с тем, Байден подчеркнул, что США позаботятся о том, чтобы у Израиля было все необходимое для защиты от боевиков. Также он прокомментировал удар по территории больницы в секторе Газа.

Я глубоко расстроен и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. Судя по тому, что я видел, кажется, что это сделала "другая команда", а не вы. Но есть много людей, которые не уверены, поэтому нам придется преодолеть многое,

– заявил Байден.

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