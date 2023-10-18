Літак Байдена приземлився у Тель-Авіві 18 жовтня. Як повідомляли у мережі, президент США збирався поставити Нетаньягу "кілька жорстких питань".

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Байден прокоментував удар по лікарні в Секторі Гази

На спільній конференції прем'єр Ізраїлю заявив, що "ХАМАС – це нові нацисти". Також Нетаньягу підкреслив, що візит Байдена "під час війни" дуже важливий і стверджує, що "глибоко зворушений".

Разом з тим, Байден наголосив, що США подбають про те, аби Ізраїль мав усе необхідне для захисту від бойовиків. Також він прокоментував удар по території лікарні у Секторі Гази.

Я глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в Газі. Судячи з того, що я бачив, здається, що це зробила "інша команда", а не ви. Але є багато людей, які не впевнені, тому нам доведеться подолати багато речей,

– заявив Байден.

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