Солдаты ЦАХАЛ заявили, что это был "неудачный запуск ракеты" террористов "Исламский джихад". Отметим, что мир уже реагирует на преступный обстрел больницы в Секторе Газа.

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Израиль прокомментировал удар по больнице в Секторе Газа

Армия обороны Израиля утверждает, что это был "неудачный запуск ракеты" террористической организации "Исламский джихад". Так, ракета попала в больницу Аль-Ахли в городе Газа.

Также армия обороны Израиля опубликовала видео военно-воздушных сил, на котором, как утверждается, территория больницы в Секторе Газа до и после удара.

Больница в Газе до и после удара: смотрите видео

Ракетный удар по больнице в Газе: что известно