Солдаты ЦАХАЛ заявили, что это был "неудачный запуск ракеты" террористов "Исламский джихад". Отметим, что мир уже реагирует на преступный обстрел больницы в Секторе Газа.
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Израиль прокомментировал удар по больнице в Секторе Газа
Армия обороны Израиля утверждает, что это был "неудачный запуск ракеты" террористической организации "Исламский джихад". Так, ракета попала в больницу Аль-Ахли в городе Газа.
Также армия обороны Израиля опубликовала видео военно-воздушных сил, на котором, как утверждается, территория больницы в Секторе Газа до и после удара.
Больница в Газе до и после удара: смотрите видео
Ракетный удар по больнице в Газе: что известно
- Арабские СМИ сообщили об ударе по больнице в Секторе Газа. Число жертв оценивается в 500 человек.
- Ответственность за удар по больнице ЦАХАЛ и ХАМАС перекладывают друг на друга. В то же время США через Пентагон призвали Израиль соблюдать "законы войны".
- Президент Турции обвинил Израиль и сделал заявление по "немедленному принятию мер" после взрыва в больнице в Газе.
- ВОЗ осудила атаку на больницу и заявила, что в ней находились пациенты, медицинские работники и внутренние переселенцы.