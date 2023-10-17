В ЦАХАЛ пообещали проверить информацию о возможном обстреле больницы, однако отметили, что это могла быть и погрешность ХАМАС. В то же время, среди палестинцев уже начались беспорядки и акции протеста. Какова была реакция на обстрел больницы в Секторе Газа – читайте в материале 24 Канала.

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В Иордании, Палестине и Турции вспыхнули протесты

После обстрела больницы в секторе Газа жители соседней с Израилем Иордании вышли на акции протеста. В частности, они устроили митинг у израильского посольства.

В Иордании жители устроили митинг у посольства Израиля: смотрите видео

Иорданцы попытались поджечь здание, где работали израильские дипломаты. Кроме того, повстанцы скандировали "Аллах Акбар" и уже попали в стычки со стражами порядка.

Митингующие в Иордании уже попали в стычку с полицией: смотрите видео

Протесты вспыхнули и на Западном берегу реки Иордан в палестинской столице Рамалла. Там палестинцы вышли на акцию протеста против действующего главы непризнанного государства Махмуда Аббаса.

В Рамалле начались протесты против палестинского президента: смотрите видео

В частности, палестинцы потребовали Аббаса оставить свой пост президента после того, как больницу в Секторе Газа обстреляли. Протестующие также скандировали "долой президента!".

Кроме того, акции протеста возле израильского посольства также загорелись и в Турции, в столице – Анкаре. Там митингующие вышли с турецкими и палестинскими флагами и также кричали "Аллах Акбар".

В Анкаре люди тоже вышли на протесты: смотрите видео

На протесты также вышли люди и в Ираке. Там также произошли столкновения с полицейскими, митингующие размахивали палестинским флагом и скандировали громкие лозунги.

В Ираке люди вышли на протест после обстрела больницы в Секторе Газы: смотрите видео

Протесты в Ираке в поддержку палестинцев: смотрите видео

Аббас отказался встречаться с Байденом, а Шольц не вылетел из Израиля.

Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от участия во встрече с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой Вторым и президентом Египта Абдель-Фаттахом Ас-Сиси, которая должна была состояться 18 октября. Он сказал, что любой саммит без остановки войны в Секторе Газа бесполезен.

Вместе с тем приезжавший в Израиль канцлер Германии Олаф Шольц с официальным визитом попал в неприятную ситуацию. Да, немецкая газета Bild сообщила, что он уже собирался вылететь из Израиля, но ему и сопутствующим лицам пришлось покинуть правительственный самолет после ракетного обстрела аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Шольц должен был оставить самолет из-за тревоги в Тель-Авиве / Видео аккаунта @sara__si в соцсети Х

В частности канцлер и все пассажиры уже сидели в самолете, когда сработала тревога. Всем им было предложено немедленно выйти из самолета и лечь на пол. Журналисты рассказали, что канцлер побежал в соседний контейнер, а оттуда в убежище.

ЦАХАЛ обвинил в обстреле больницы "Исламский джихад"

В Армии обороны Израиля отметили, что анализ оперативных систем ЦАХАЛ указывает на то, что в Секторе Газа террористы выпустили ракетный шквал, прошедший в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в Газе во время удара.

Кроме того, они отметили, что разведданные из многих источников, имеющихся на руках, указывают на то, что именно "Исламский джихад" ответственен за неудачный запуск ракеты, попавшей в больницу в Газе.

Между тем, в мире уже реагируют на преступный обстрел больницы в Секторе Газа.

В частности, мировое сообщество высказалась относительно атаки так:

Египет "самым решительным способом" осудил авиаудар по больнице в Секторе Газа, в результате которого, по предварительным оценкам, погибли сотни человек. Осудили атаку и в Иордании.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал этот авиаудар "ужасающим и совершенно неприемлемым".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал остановить "беспрецедентную жестокость в Газе".

Глава международной благотворительной организации MedGlobal Захер Сахлул назвал эту атаку "худшим нападением на медицинское учреждение в 21 веке", военным преступлением, а также нарушением принципа нейтральности медицинских учреждений и Женевской конвенции.

Глава Евросовета Шарль Мишель в связи с ударом по больнице осудил блокаду Газы, которую ввел Израиль. Он подчеркнул, что это не отвечает международному праву.

В Секторе Газа обстреляли больницу