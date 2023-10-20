Так, Евгений Сатановский с пропагандистского канала Соловьев Live проехался по пресс-секретарю МИД России Марии Захаровой. Спикерку он назвал "сильно выпивающей шмарой". А сделал он такой выпад из-за заявлений, которые она сделала по поводу войны Израиля и ХАМАС.

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Слова Захаровой вызвали негодование

По словам Сатановского, Захарова не считает, что следует скрывать свой антисемитизм, который в России на официальном уровне проявляется. Мы бы все это упустили, если бы не журналист Денис Казанский. Он в телеграме выложил отрывок эфира пропагандиста.

Телеведущий канала Соловьев Live Евгений Сатановский назвал Марию Захарову "пьяной шмарой" за ее антиизраильские высказывания,

– отметил Казанский.

Сатановский, который не только пропагандист, но и один из главных российских экспертов, разбирающийся в политике Израиля, стран Ближнего и Среднего Востока. Высказывания Захаровой его настолько возмутили, что он даже не пытался подбирать слова.

Сатановский публично унизил Захарову: смотрите видео

Слова Захаровой по поводу военной операции ЦАХАЛ против боевиков ХАМАС в Секторе Газа возмутили Сатановского. В частности потому, что он – этнический еврей.

Вот Маша Захарова, которая, в принципе, евреев не особо любит, а Израиль терпеть не может и особенно это не скрывает... Еще один сильно выпивающяя шмара, которая у нас, однако, спикер нашего МИД,

– возмущенно заявил Сатановский.

Захарова, комментируя палестино-израильскую войну, даже выдвигала требования к власти Израиля. Она призвала "предоставить доказательства своей непричастности к ударам по больнице в Газе". Представитель ведомства считает, что произошедшее с медицинским учреждением – "преступление и акт разчеловечивания". И именно поэтому Москва ожидает отчета.

А тот факт, что ХАМАС массированно атаковал Израиль 7 октября, убивал и пленял мирных жителей, Марию Захарову никак не волнует. Это, по ее мнению, отнюдь не "акт разчеловечивания".