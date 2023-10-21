"Привлекательное предложение" он сделал в эфире одного из пропагандистских каналов России. Андрей Гурулев таким образом стремится "разобраться" с теми, кто против Владимира Путина.

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На недовольных Путиным объявят охоту

По словам политика, 20% населения России, которых не удовлетворяет президент Владимир Путин, должны либо быть "изолированными", либо быть "уничтоженными".

Я хотел бы, чтобы в нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, чтобы вся эта оставшаяся гниль она должна быть ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена,

– подчеркнул Гурулев.

Соответствующее предложение появилось у Гурулева не просто так. Идея уничтожать или изолировать граждан своей страны возникла на фоне предстоящих президентских выборов, запланированных на 2024 год. Политик убежден, что Владимир Путин в очередной раз одержит победу и что это будто будет "его личная заслуга".

Я железно знаю, что он победит капитально. Это состояние нашего общества,

– подчеркнул депутат.

Гурулев хочет избавиться от тех, кого не устраивает Путин: смотрите видео

Гурулев, обсуждая уровень поддержки Владимира Путина и его политики, пользуется цифрами последних социологических опросов в России. Понятно, что реальные цифры могут существенно отличаться. Несмотря на это, мы прекрасно понимаем, что в 2024 году нарисуют безумную явку и в очередной раз будут кичиться беспрецедентной поддержкой Путина.

Между тем, пропагандистов откровенно бесит Мария Захарова. Если точнее, то ее заявления о войне, развязанной ХАМАС против Израиля.

Захарову назвали "сильно выпивающей шмарой"

Именно так ее охарактеризовал пропагандист Евгений Сатановский. Он добавил, что Захарова не считает, что необходимо скрывать свой антисемитизм, уже на официальном уровне проявляющийся в России.

Вот Маша Захарова, которая, в принципе, евреев не особо любит, а Израиль терпеть не может и особенно это не скрывает... Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас, однако, спикер нашего МИД,

– возмущенно заявил Сатановский.

Возможно, Сатановского слова Захаровой вообще не беспокоили бы. Но есть одно "но": он – этнический еврей.