Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что об этом говорят российские журналисты.
К теме Путин хочет избежать мобилизации до выборов: что может заставить его изменить планы
"Нарисованную (победу видеть – 24 Канал) он уже устал. 90 – 95% – это уже неинтересно", – сказал Ступак.
В России хотят повторить историю, которая была в 2014 году. Тогда страна-агрессор аннексировала украинский Крым, и россияне от этого были "в экстазе".
Экс-сотрудник СБУ предполагает, что, когда враг затевал полномасштабную войну, он рассчитывал, что к началу выборов президента России оккупанты уже будут условно в районе Чопа. И, мол, на выборах это будет такая "победа", что рейтинг Путина станет почти 98 – 99%.
Надо показывать, что Путин "сильный", а он не сильный. Его окружение своими заявлениями "нет альтернативы Путину" – вы просто не смотрели,
– считает экс-сотрудник СБУ.
СМИ пишут, что у Путина якобы была остановка сердца: смотрите видео
В России готовятся к выборам президента
- Депутат госдумы России Андрей Гурулев заявил, что нужно каждого 5-го россиянина "уничтожить" или "изолировать". Все потому, что 20% населения страны-агрессора "не удовлетворяет" Путин. Политик считает, что глава Кремля в очередной раз победит на выборах. И, мол, это якобы будет "его личная заслуга".
- Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал выборы в стране-агрессоре "бюрократией". Песков даже спрогнозировал, что Путин "победит" и получит 90% голосов.
- В Институте изучения войны полагают, что президент России хочет заморозить войну. Ведь перед выборами ему не выгодна массовая мобилизация.