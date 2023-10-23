Цю фальсифікацію росіяни можуть відчути, але якщо будуть ще певні фактори. Про них 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов.
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Чи скинуть Путіна
Росіяни можуть відчути фальсифікацію на користь Путіна на російських президентських виборах. Але щоб вийти на вулиці з протестом, мають скластися ще декілька факторів. Зокрема, події на фронті, ситуація з місцевою економікою чи новий похід на Москву, або прорив радикальних організацій з більшою кількістю сил, ніж раніше.
"До путінських виборів готується не лише Кремль, але й США та Україна. Ймовірно, вони приготують якісь сюрпризи. Якщо станеться щось масштабне на фронті, у сфері економіки і додадуться ці моменти фальсифікації, тоді реально може спалахнути", – припустив російський політолог.
Аббас Галлямов про ймовірність протестів у Росії: дивитись відео
Інше питання – мобілізація. Росія зазнає чималих втрат на фронті і їй вкрай треба поповнювати людський ресурс. Мобілізація в країні-агресорці не припинялася і поки Путіну вдається збирати ресурси деінде, щоб не спровокувати "всенародне обурення".
"Якщо не виникне загрози руйнування фронту, тоді мобілізації не буде і вони намагатимуться її уникнути. Якщо перед Путіним постане вибір: або військова поразка – прорив у напрямку Криму, або мобілізація – тоді він плюне на вибори. Тобто військова поразка йому більш проблемна, ніж вибори. Але й мобілізація перед виборами не несе нічого хорошого", – пояснив Аббас Галлямов.
Вибори в Росії: як готується Путін
- Раніше рупор Кремля Дмітрій Пєсков назвав вибори в Росії бюрократією, а не демократією. Він навіть "передбачив" перемогу Путіна у 90%. Але спершу є питання: чи може узагалі російський диктатор вкотре брати участь у виборах.
- Аби поки що очільник Кремля виглядав дієздатним в очах так званих виборців, в Росії шукають йому опонентів не молодше 50 років. Такий критерій зафіксували в російській адміністрації президента.
- Тим часом американський Інститут вивчення війни зазначає, що Путін прагне замороження війни. Оскільки йому не вигідна масова мобілізація перед виборами. Він вже посилив контроль в інформаційному полі щодо цієї теми.