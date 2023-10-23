Цю фальсифікацію росіяни можуть відчути, але якщо будуть ще певні фактори. Про них 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов.

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Росіяни можуть відчути фальсифікацію на користь Путіна на російських президентських виборах. Але щоб вийти на вулиці з протестом, мають скластися ще декілька факторів. Зокрема, події на фронті, ситуація з місцевою економікою чи новий похід на Москву, або прорив радикальних організацій з більшою кількістю сил, ніж раніше.

"До путінських виборів готується не лише Кремль, але й США та Україна. Ймовірно, вони приготують якісь сюрпризи. Якщо станеться щось масштабне на фронті, у сфері економіки і додадуться ці моменти фальсифікації, тоді реально може спалахнути", – припустив російський політолог.

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Інше питання – мобілізація. Росія зазнає чималих втрат на фронті і їй вкрай треба поповнювати людський ресурс. Мобілізація в країні-агресорці не припинялася і поки Путіну вдається збирати ресурси деінде, щоб не спровокувати "всенародне обурення".

"Якщо не виникне загрози руйнування фронту, тоді мобілізації не буде і вони намагатимуться її уникнути. Якщо перед Путіним постане вибір: або військова поразка – прорив у напрямку Криму, або мобілізація – тоді він плюне на вибори. Тобто військова поразка йому більш проблемна, ніж вибори. Але й мобілізація перед виборами не несе нічого хорошого", – пояснив Аббас Галлямов.

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