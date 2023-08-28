Про це 24 Каналу відзначив офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Путіна не цікавить результат у цих виборах, а винятково його вигляд.
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У погоні за молодістю
Не молодше 50 років – такий критерій для кандидатів обрали в адміністрації президента, щоб у виборців ненароком не склалося враження, що Путін вже не та людина, яка "приходила з твердою рукою до влади". Про це пише видання "Медуза" з посиланням на власні джерела.
"Не знаю чи буде виконана ця настанова, але чого зупинятися? Можна й 70 років, або 80, щоб інші виглядали старими дідуганами. Путін хоче для себе і найближчого свого оточення виглядати таким самим Путіним – молодцюватим, живим, яким він був на початку своєї каденції", – підкреслив офіцер ЗСУ.
Тарас Березовець про підготовку Путіна до виборів: дивитись відео
Тоді у 1999 році його опонентом був Борис Єльцин. І на його фоні Путін мав досить виграшний образ.
А зараз у 2023 році Путін сам перетворився на погану копію Єльцина – така собі розвалина. Тому цілком природньо, що він робитиме все можливе. Реєструватиме кандидатів свого віку, або максимально близьких до свого віку,
– додав Березовець.
Путін: останні новини
- Реальний Владімір Путін міг з'являтися на публіці 26 червня 2022 року. Про це зазначили в українській розвідці. Де наразі справжній російський диктатор – достеменно не відомо. Росія ж стратегічно програла війну і в Кремлі це розуміють.
- Путін не поїде особисто до Ердогана. Натомість турецький лідер може приїхати до Росії. Його зустріч з кремлівським диктатором, ймовірно, відбудеться вже наступного тижня. Основна тема розмови – зернова угода.
- Операцію з ліквідації Євгєнія Пригожина міг погодити сам Путін, яку розробили російські спецслужби. А от африканські активи ватажка вагнерівців можуть дістатися трьом структурам російського диктатора.