Про це 24 Каналу відзначив офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Путіна не цікавить результат у цих виборах, а винятково його вигляд.

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У погоні за молодістю

Не молодше 50 років – такий критерій для кандидатів обрали в адміністрації президента, щоб у виборців ненароком не склалося враження, що Путін вже не та людина, яка "приходила з твердою рукою до влади". Про це пише видання "Медуза" з посиланням на власні джерела.

"Не знаю чи буде виконана ця настанова, але чого зупинятися? Можна й 70 років, або 80, щоб інші виглядали старими дідуганами. Путін хоче для себе і найближчого свого оточення виглядати таким самим Путіним – молодцюватим, живим, яким він був на початку своєї каденції", – підкреслив офіцер ЗСУ.

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Тоді у 1999 році його опонентом був Борис Єльцин. І на його фоні Путін мав досить виграшний образ.

А зараз у 2023 році Путін сам перетворився на погану копію Єльцина – така собі розвалина. Тому цілком природньо, що він робитиме все можливе. Реєструватиме кандидатів свого віку, або максимально близьких до свого віку,

– додав Березовець.

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