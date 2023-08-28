Про це 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона зауважила, що у ПВК "Вагнера" заберуть спадщину Пригожина.

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Для росіян грабувати — звична справа

Зараз в Африку прийшли три потужні структури від диктатора Путіна. Зокрема, структура Олєга Дерепаски, Гєннадія Тимченка і "Газпрому". На місце головорізам, які думали про свою власну кишеню, прийшли ті, хто думатимуть про корпоративну кишеню Путіна.

Усе вже поділено,

– наголосила Романова

За останні сто років жодне покоління у Росії не залишило своїм нащадкам спадок. Кожне нове покоління починає все з початку, спостерігаючи як їхні попередники самі себе знищують у репресіях чи війнах.

"Країна без спадку і без коріння. Тому для нових поколінь росіян грабувати – звична справа. Я не думаю, що діти Пригожина це янголята з крилами. І мені не шкода, що вони не отримають спадок", – сказала російська опозиційна журналістка.

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Пригожин був кісткою у горлі всім

Шойгу бажав смерті "кухарю Путіна" насамперед через гроші й водночас, щоб змити ганьбу кров'ю. А от російському узурпатору требу було висушити свої мокрі штанці, які побачив весь світ під час заколоту. У такий спосіб Путін нібито показав, що це він просто на мокре сів й досі залишається тим "кривавим пацаном", який підривав будинки у Москві.

Наприклад, губернатор Петербургу Алєксандр Бєглов отримає достатньо велику частину спадку ватажка вагнерівців. З Сирії та Лівії Пригожина видавлювали заступники міністра оборони країни-агресора.

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