Про це 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона зауважила, що у ПВК "Вагнера" заберуть спадщину Пригожина.
Читайте також 50 друзів Путіна і прокляття Пригожина: хто зі списку Гааги доживе до трибуналу
Для росіян грабувати — звична справа
Зараз в Африку прийшли три потужні структури від диктатора Путіна. Зокрема, структура Олєга Дерепаски, Гєннадія Тимченка і "Газпрому". На місце головорізам, які думали про свою власну кишеню, прийшли ті, хто думатимуть про корпоративну кишеню Путіна.
Усе вже поділено,
– наголосила Романова
За останні сто років жодне покоління у Росії не залишило своїм нащадкам спадок. Кожне нове покоління починає все з початку, спостерігаючи як їхні попередники самі себе знищують у репресіях чи війнах.
"Країна без спадку і без коріння. Тому для нових поколінь росіян грабувати – звична справа. Я не думаю, що діти Пригожина це янголята з крилами. І мені не шкода, що вони не отримають спадок", – сказала російська опозиційна журналістка.
Кому дістанеться майно Пригожина: дивіться відео
Пригожин був кісткою у горлі всім
Шойгу бажав смерті "кухарю Путіна" насамперед через гроші й водночас, щоб змити ганьбу кров'ю. А от російському узурпатору требу було висушити свої мокрі штанці, які побачив весь світ під час заколоту. У такий спосіб Путін нібито показав, що це він просто на мокре сів й досі залишається тим "кривавим пацаном", який підривав будинки у Москві.
Наприклад, губернатор Петербургу Алєксандр Бєглов отримає достатньо велику частину спадку ватажка вагнерівців. З Сирії та Лівії Пригожина видавлювали заступники міністра оборони країни-агресора.
Загибель Пригожина: останні новини
- Експрем'єр Британій Борис Джонсон зробив припущення щодо того, хто вбив Пригожина. У своїй статті Джонсон написав, що ватажка ПВК "Вагнера" вбив Путін.
- Аналітики ISW припускають, що у ліквідації фінансиста ПВК "Вагнера" найбільш зацікавленим був не Путін. До вбивства Пригожина могло бути причетне міністерство оборони Росії.
- Водночас російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін відкинув такі заяви аналітиків. На його думку, таку версію навмисно почали поширювати у ЗМІ та інфопросторі, аби відвести звинувачення від Путіна.