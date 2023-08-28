Таку версію навмисно почали поширювати у ЗМІ та інфопросторі, аби відвести звинувачення від Путіна. В цьому переконаний російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін, про це він розповів 24 Каналу.

До теми Пригожин і Уткін мертві: у Росії встановили всіх жертв у авіакатастрофі з вагнерівцями

Кремль гне свою пропагандистську лінію: одним був виданий наказ говорити, що Пригожин живий і десь переховується, а іншій частині ЗМІ сказали вдавати, що Путін ні до чого.

Мені не потрібне підтвердження з боку СК генетичною експертизою, аби сказати, що Пригожина вбили. Для мене це очевидно, тому що головне – є мотив,

– підкреслив опозиціонер.

Хто міг ліквідувати Пригожина

Путін був зацікавлений в тому, аби знищити середовище, яке може провокувати бунти в Росії. Адже разом з Пригожиним загинули і його поплічники з ПВК "Вагнера".

Він усіх одразу прибрав, не кажучи вже про саму ПВК "Вагнера", яка вже ніколи не буде існувати в попередньому вигляді,

– додав Фейгін.

Цим Кремль поклав край вагнерівцям. Можливо, будуть інші приватні військові компанії типу "Редут", які будуть співпрацювати з міноборони, але таких як "Вагнер" з неймовірною свободою і правами більше не існуватиме.

Фейгін припустив, хто та як міг ліквідувати Пригожина: дивитися відео

Міноборони також могло долучитися

Водночас Фейгін вважає, що і міноборони, зокрема Валєрій Герасимов та Сєргєй Шойгу могли докласти своїх рук до цієї авіакатастрофи, якщо літак дійсно було збитий з установки С-300.

Якщо була використана військова техніка, отже це обговорювалося з військовим керівництвом, можливо, не так детально, але рішення було ухвалене разом.

Шойгу і Герасимов, безумовно, були також зацікавлені у вбивстві Пригожина, адже той безпрецедентно принижував їх, не добираючи будь-яких слів, вимагав їхньої відставки. Можливо, вони і переконували Путіна це зробити, припустив правозахисник.

Що відомо про загибель Пригожина