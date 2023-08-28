Таку версію навмисно почали поширювати у ЗМІ та інфопросторі, аби відвести звинувачення від Путіна. В цьому переконаний російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін, про це він розповів 24 Каналу.
До теми Пригожин і Уткін мертві: у Росії встановили всіх жертв у авіакатастрофі з вагнерівцями
Кремль гне свою пропагандистську лінію: одним був виданий наказ говорити, що Пригожин живий і десь переховується, а іншій частині ЗМІ сказали вдавати, що Путін ні до чого.
Мені не потрібне підтвердження з боку СК генетичною експертизою, аби сказати, що Пригожина вбили. Для мене це очевидно, тому що головне – є мотив,
– підкреслив опозиціонер.
Хто міг ліквідувати Пригожина
Путін був зацікавлений в тому, аби знищити середовище, яке може провокувати бунти в Росії. Адже разом з Пригожиним загинули і його поплічники з ПВК "Вагнера".
Він усіх одразу прибрав, не кажучи вже про саму ПВК "Вагнера", яка вже ніколи не буде існувати в попередньому вигляді,
– додав Фейгін.
Цим Кремль поклав край вагнерівцям. Можливо, будуть інші приватні військові компанії типу "Редут", які будуть співпрацювати з міноборони, але таких як "Вагнер" з неймовірною свободою і правами більше не існуватиме.
Фейгін припустив, хто та як міг ліквідувати Пригожина: дивитися відео
Міноборони також могло долучитися
Водночас Фейгін вважає, що і міноборони, зокрема Валєрій Герасимов та Сєргєй Шойгу могли докласти своїх рук до цієї авіакатастрофи, якщо літак дійсно було збитий з установки С-300.
Якщо була використана військова техніка, отже це обговорювалося з військовим керівництвом, можливо, не так детально, але рішення було ухвалене разом.
Шойгу і Герасимов, безумовно, були також зацікавлені у вбивстві Пригожина, адже той безпрецедентно принижував їх, не добираючи будь-яких слів, вимагав їхньої відставки. Можливо, вони і переконували Путіна це зробити, припустив правозахисник.
Що відомо про загибель Пригожина
- У Тверській області ввечері 23 серпня упав літак, на борту якого перебував Євгєній Пригожин та 6 його соратників. Усе що відомо про катастрофу читайте тут.
- Згодом у мережі з’явилося відео вибуху і падіння літака.
- Того ж дня на російському телебаченні підтвердили смерть очільника вагнерівців. Попередньо було оприлюднено 2 версії аварії літака. Натомість очільник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що завдання ліквідувати терориста отримала саме російська ФСБ.