Такую версию намеренно начали распространять в СМИ и инфопространстве, чтобы отвести обвинения от Путина. В этом уверен российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин, об этом он рассказал 24 Каналу.

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Кремль гнет свою пропагандистскую линию: одним был издан приказ говорить, что Пригожин жив и где-то скрывается, а другой части СМИ сказали притворяться, что Путин ни при чем.

Мне не нужно подтверждение со стороны СК генетической экспертизой, чтобы сказать, что Пригожин был убит. Для меня это очевидно, потому что главное – есть мотив,

– подчеркнул оппозиционер.

Кто мог ликвидировать Пригожина

Путин был заинтересован в том, чтобы уничтожить среду, которая может провоцировать бунты в России. Ведь вместе с Пригожиным погибли и его приспешники из ЧВК "Вагнера".

Он всех сразу убрал, не говоря уже о самой ЧВК "Вагнера", которая уже никогда не будет существовать в предыдущем виде,

– добавил Фейгин.

Этим Кремль положил конец вагнеровцам. Возможно, будут другие частные военные компании типа "Редут", которые будут сотрудничать с минобороны, но таких как "Вагнер" с невероятной свободой и правами больше не будет.

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Минобороны также могло принимать участие

В то же время Фейгин считает, что и минобороны, в частности, Валерий Герасимов и Сергей Шойгу могли приложить свои руки к этой авиакатастрофе, если самолет действительно был сбит с установки С-300.

Если была использована военная техника, значит, это обсуждалось с военным руководством, возможно, не так подробно, но решение было принято вместе.

Шойгу и Герасимов, безусловно, были также заинтересованы в убийстве Пригожина, ведь тот беспрецедентно унижал их, не подбирая каких-либо слов, требовал их отставки. Может, они и убеждали Путина это сделать, предположил правозащитник.

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