Действительно ли Пригожин погиб – пока неизвестно. Пока он и близкие ему люди никак не комментировали эту ситуацию. А, может быть, Пригожин уже ничего не прокомментирует.
К теме Над Тверской областью упал самолет Пригожина: кто был внутри пока неизвестно
Что известно о падении самолета
Перед падением самолета очевидцы слышали два мощных взрыва. Известно, что у самолета отвалилось крыло и стабилизатор. Они упали неподалеку от заброшенной фермы в селе Куженкино в Тверской области.
Сейчас в соцсетях распространяется ряд видео с падением самолета Пригожина. На одном из них очевидец утверждает, что самолет взорвался прямо в воздухе.
Последний раз самолет Пригожина можно было зафиксировать в 15:11. Потом он исчез с радаров.
Падение самолета Пригожина: коротко
- 23 августа в Тверской области упал бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795. Известно, что этот самолет принадлежал владельцу террористической группировки ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожина.
- Был ли сам Пригожин на борту – пока неизвестно. В Росавиации сообщалось, что он был указан в списках пассажиров. Также есть предположение, что на борту якобы находилась его "правая рука" Дмитрий Уткин.
- Сейчас нет официальной информации о жертвах этой авиакатастрофы и ее причинах. Были еще одни предположения, что самолет сбила российская ПВО. Местные пропагандисты со ссылкой на приближенные к ЧВК "Вагнера" телеграм-каналы сообщали, что в бизнес-джет Пригожина могли выстрелить из зенитного ракетного комплекса С-300.
- В конце июня Пригожин вместе с вагнеровцами предпринял неудачную попытку мятежа в России. Они требовали отставки министра обороны Сергея Шойгу и других представителей военного командования, а также пошли в так называемый "марш справедливости" на Москву. Интересно, что тогда вагнеровцы сбили несколько российских вертолетов.
- Расследователь Bellingcat Христо Грозев считал, что через 6 месяцев Пригожин либо умрет, либо совершит новый мятеж.