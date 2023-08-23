Чи дійсно Пригожин загинув – наразі невідомо. Поки він та наближені до нього люди ніяк не коментували цю ситуацію. А можливо, Пригожин вже нічого не прокоментує.
До теми Над Тверською областю впав літак Пригожина: хто був всередині наразі невідомо
Що відомо про падіння літака
Перед падінням літака очевидці чули два потужних вибухи. Відомо, що в літака відвалилося крило та стабілізатор. Вони впали неподалік від закинутої ферми в селі Куженкіно у Тверській області.
Зараз в соцмережах поширюють низку відео з падінням літака Пригожина. На одному з них очевидець стверджує, що літак вибухнув прямо в повітрі.
Востаннє літак Пригожина можна було зафіксувати о 15:11. Згодом він зник з радарів.
Падіння літака Пригожина: коротко
- 23 серпня у Тверській області впав бізнес-джет Embraer 600 із бортовим номером RA-02795. Відомо, що цей літак належав власнику терористичного угруповання ПВК "Вагнера" Євгєнію Пригожину.
- Чи був сам Пригожин на борту – поки невідомо. В Росавіації повідомляли, що він був зазначений серед переліку пасажирів. Також є припущення, що на борту нібито перебувала його "права рука" Дмітрій Уткін.
- Зараз немає офіційної інформації про жертв цієї авіакатастрофи та її причини. Були ще одні припущення, що літак збила російська ППО. Тамтешні пропагандисти з посиланням на наближених до ПВК "Вагнера" телеграм-каналі повідомляли, що в бізнес-джет Пригожина могли вистрелити із зенітного ракетного комплексу С-300.
- Наприкінці червня Пригожин разом з вагнерівцями здійснив невдалу спробу заколоту в Росії. Вони вимагали відставки міністра оборони Сєргєя Шойгу та інших представників військового командування, а також – пішли у так званий "марш справедливості" на Москву. Цікаво, що тоді вагнерівці збили кілька російських вертольотів.
- Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважав, що через 6 місяців Пригожин або помре, або здійснить новий заколот.