Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Відео з місця подій вражають

За попередніми даними розбився бізнес-джет Embraer 600 із бортовим номером RA-02795. Зазначають, що борт належав Євгену Пригожину. Крім того, повідомляють, що на борту був і заступник Пригожина Дмитро Уткін.

Є інформація про те, що востаннє літак Пригожина можна було зафіксувати о 15:11. Згодом він зник з радарів.

Зверніть увагу! Усі фото, відео та деталі падіння літака лідера "вагнерівців" Прігожина – у нашому телеграмі.

Російські телеграм-канали також повідомляють про те, що літак збила сама ж російська ППО у Тверській області. Перед падінням літака очевидці чули два потужних вибухи. Також відомо про те, що в літака відвалилося крило та стабілізатор.

Літак фактично розбився вщент, а на місці виникла потужна пожежа.

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Поки інформація про присутність Євгєнія Пригожина на борту потребує підтвердження, однак провідні російські ЗМІ таки стверджують про смерть "кухаря Путіна". Крім того, російський журналіст Андрій Захаров повідомив, що 23 серпня Пригожин вилетів з Африки до Росії. За його даними, на борту був увесь командний склад ПВК "Вагнер".

Зауважимо, що саме сьогодні, 23 серпня, минуло два місяці від заколоту Пригожина.

Варто також додати, що другий же літак Євгенія Пригожина у цей же момент маневрує над Москвою та поводить себе неприродно. Борт також вилетів з Підмосков'я. Зазначають, що літак рухається у бік аеропорту.

Що відомо про останнє місцеперебування Пригожина