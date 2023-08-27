Російський правозахисник Марк Фейгін припустив 24 Каналу, що уповноваженим від ГРУ міг бути Андрій Авер'янов, який влаштував отруєння сім'ї Скрипалів. Однак не обійшлося й без ФСБ.

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"Обов'язково до цього мав безпосередній стосунок генерал Дорофєєв, який очолює ФСБ у Москві й області. Без оперативного супроводу ФСБ це було б неможливо здійснити", – зазначив Фейгін.

Алєксєй Дорофєєв – начальник управління ФСБ у Москві і Московській області. Фігурант одного з найбільших в історії ФСБ корупційних скандалів (червень 2019 року). Причетний до воєнних злочинів проти України.

Хто керував операцією

На думку правозахисника, операцією керували секретар ради нацбезпеки Ніколай Патрушев і очільник ФСБ Алєксандр Бортніков.

"Путін, можливо, погодив, але не заглиблювався в цю операцію. Це його не цікавить взагалі", – наголосив Фейгін.

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