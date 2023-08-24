Про це розповіли в низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Пригожин мав особливі прикмети.

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Тіла Пригожина та Уткіна ідентифікували

У російському морзі ідентифікували тіла терористів Дмітрія Уткіна та Євгенія Пригожина. Попри те, що тіла загиблих сильно спотворило внаслідок авіакатастрофи, ватажка ПВК "Вагнера" упізнав один із командирів найманців. Головною ознакою стала відсутність пальця.

За інформацією російського правозахисника Влідіміра Осєчкіна, Пригожину відрізали фалангу безіменного пальця, коли він відбував свій перший термін у колонії.

Своєю чергою, Уткіна ідентифікували за зростом та татуюванням. За фактом падіння літака Пригожина слідком Росії відкрив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Усі фото, відео та деталі падіння літака лідера вагнерівців Пригожина – у нашому телеграмі.

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Загибель Пригожина: коротко