Аналітики Інституту вивчення війни в актуальному звіті проаналізували загибель ватажка групи "Вагнера" Євгенія Пригожина і його заступника Дмитра Уткіна під час авіакатастрофи над Тверською областю.
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Наказ Путіна російському міноборони збити літак Пригожина, ймовірно, є публічною спробою відновити своє домінування та помститися за приниження, яке завдало Путіну та російському міноборони збройне повстання ПВК Вагнера 24 червня,
– йдеться у повідомленні.
Зазначають, що у той час, коли розбився літак Пригожина, Путін відвідав публічний телевізійний концерт на честь 80-ї річниці Курської битви.
Символізм розправи
Рішення використати російську ППО, аби вбити Пригожина, дозволило російському міноборони безпосередньо помститися за той день, який став одним із найбільш смертоносних днів для російської авіації з початку повномасштабного вторгнення,
– додають у повідомленні.
За словами аналітиків, Путін зазнав значного приниження за те, що не зміг зупинити повстання ПВК Вагнера, й покладався на те, що Лукашенко зупинив марш Пригожина.
"Путіну потрібно було показово помститися Пригожину не лише для того, щоб довести, що він не є слабким лідером, але й для того, щоб підтримати своїх військових, які в очах багатьох росіян не бачили справедливості щодо подій 24 червня", – додали аналітики.
З заколотниками показово розправились
До слова, аналітики також вважають, що офіційне підтвердження звільнення Суровікіна в той же день, що і вбивство Пригожина, швидше за все, не є збігом.
Кремль, ймовірно, таким чином дає сигнал про те, що з учасниками заколоту 24 червня розправилися, і що виклик "Вагнера" російському керівництву – це вже вирішена справа.
Загибель керівництва ПВК "Вагнера": головне
- 23 серпня у Тверській області Росії розбився бізнес-джет Embraer, на борту якого перебував ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин.
- Всього на місці аварії бізнес-джета Пригожина знайдено 10 тіл. Окрім Пригожина, у списку пасажирів був Дмитро Уткін – права рука ватажка вагнерівців.
- Financial Times пише, що літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина був збитий російською системою ППО.