Аналітики Інституту вивчення війни в актуальному звіті проаналізували загибель ватажка групи "Вагнера" Євгенія Пригожина і його заступника Дмитра Уткіна під час авіакатастрофи над Тверською областю.

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Наказ Путіна російському міноборони збити літак Пригожина, ймовірно, є публічною спробою відновити своє домінування та помститися за приниження, яке завдало Путіну та російському міноборони збройне повстання ПВК Вагнера 24 червня,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що у той час, коли розбився літак Пригожина, Путін відвідав публічний телевізійний концерт на честь 80-ї річниці Курської битви.

Присутність Путіна на телевізійному концерті, за словами аналітиків, повторила спогад радянського державного телебачення, яке показувало "Лебедине озеро" в серпні 1991 року, коли Радянський Союз розпався.

Символізм розправи

Рішення використати російську ППО, аби вбити Пригожина, дозволило російському міноборони безпосередньо помститися за той день, який став одним із найбільш смертоносних днів для російської авіації з початку повномасштабного вторгнення,

– додають у повідомленні.

За словами аналітиків, Путін зазнав значного приниження за те, що не зміг зупинити повстання ПВК Вагнера, й покладався на те, що Лукашенко зупинив марш Пригожина.

"Путіну потрібно було показово помститися Пригожину не лише для того, щоб довести, що він не є слабким лідером, але й для того, щоб підтримати своїх військових, які в очах багатьох росіян не бачили справедливості щодо подій 24 червня", – додали аналітики.

З заколотниками показово розправились

До слова, аналітики також вважають, що офіційне підтвердження звільнення Суровікіна в той же день, що і вбивство Пригожина, швидше за все, не є збігом.

Кремль, ймовірно, таким чином дає сигнал про те, що з учасниками заколоту 24 червня розправилися, і що виклик "Вагнера" російському керівництву – це вже вирішена справа.

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