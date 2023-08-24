Аналітики Інституту вивчення війни в актуальному звіті проаналізували загибель ватажка групи "Вагнера" Євгенія Пригожина і його заступника Дмитра Уткіна під час авіакатастрофи над Тверською областю.

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Наказ Путіна російському міноборони збити літак Пригожина, ймовірно, є публічною спробою відновити своє домінування та помститися за приниження, яке завдало Путіну та російському міноборони збройне повстання ПВК Вагнера 24 червня,
– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що у той час, коли розбився літак Пригожина, Путін відвідав публічний телевізійний концерт на честь 80-ї річниці Курської битви.

Символізм розправи

Рішення використати російську ППО, аби вбити Пригожина, дозволило російському міноборони безпосередньо помститися за той день, який став одним із найбільш смертоносних днів для російської авіації з початку повномасштабного вторгнення,
– додають у повідомленні.

За словами аналітиків, Путін зазнав значного приниження за те, що не зміг зупинити повстання ПВК Вагнера, й покладався на те, що Лукашенко зупинив марш Пригожина.

"Путіну потрібно було показово помститися Пригожину не лише для того, щоб довести, що він не є слабким лідером, але й для того, щоб підтримати своїх військових, які в очах багатьох росіян не бачили справедливості щодо подій 24 червня", – додали аналітики.

З заколотниками показово розправились

До слова, аналітики також вважають, що офіційне підтвердження звільнення Суровікіна в той же день, що і вбивство Пригожина, швидше за все, не є збігом.

Кремль, ймовірно, таким чином дає сигнал про те, що з учасниками заколоту 24 червня розправилися, і що виклик "Вагнера" російському керівництву – це вже вирішена справа.

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