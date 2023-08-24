Витім, ніяких сумнівів у загибелі Пригожина у співрозмовника арабського телеканалу немає. Зазначають, що тільки зараз почався огляд місця аварії літака Пригожина і тіл загиблих.
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Мовляв, цьому є дві причини: по-перше, працювали вибухотехніки; по-друге, чекали приїзду з Москви співробітників ЦА ФСБ і СКР. Зараз почалася активна робота.
Після огляду останків, їх вивезуть в морг у Твері, де вранці і буде проведено впізнання. Для офіційної ідентифікації більшості останків знадобиться процедура ДНК.
На місці аварії літака Пригожина встановили потужні прожектори, а криміналісти активно оглядають тіла загиблих і уламки бізнес-джету.
Головне про крах літака Embraer ERJ 135
- Всього на місці аварії бізнес-джета Пригожина знайдено 10 тіл – стільки ж пасажирів було на борту літака. Окрім Пригожина, у списку пасажирів був Дмитро Уткін – права рука ватажка вагнерівців.
- Пошукова операція вже завершена.
- Financial Times пише, що літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина був збитий російською системою ППО.