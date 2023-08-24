Впрочем, никаких сомнений в гибели Пригожина у собеседника арабского телеканала нет. Отмечают, что только сейчас начался осмотр места крушения самолета Пригожина и тел погибших.

Смотрите также Самолет Пригожина могла сбить российская система ПВО, – Financial Time

Мол, этому есть две причины: во-первых, работали взрывотехники; во-вторых, ждали приезда из Москвы сотрудников ГА ФСБ и СКР. Сейчас началась активная работа.

После осмотра останков их вывезут в морг в Твери, где утром и будет проведено опознание. Для официальной идентификации большинства останков понадобится процедура ДНК.

На месте крушения самолета Пригожина установили мощные прожекторы, а криминалисты активно осматривают тела погибших и обломки бизнес-джета.

Главное о крушении самолета Embraer ERJ 135