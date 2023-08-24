Впрочем, никаких сомнений в гибели Пригожина у собеседника арабского телеканала нет. Отмечают, что только сейчас начался осмотр места крушения самолета Пригожина и тел погибших.
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Мол, этому есть две причины: во-первых, работали взрывотехники; во-вторых, ждали приезда из Москвы сотрудников ГА ФСБ и СКР. Сейчас началась активная работа.
После осмотра останков их вывезут в морг в Твери, где утром и будет проведено опознание. Для официальной идентификации большинства останков понадобится процедура ДНК.
На месте крушения самолета Пригожина установили мощные прожекторы, а криминалисты активно осматривают тела погибших и обломки бизнес-джета.
Главное о крушении самолета Embraer ERJ 135
- Всего на месте аварии бизнес-джета Пригожина найдено 10 тел – столько же пассажиров было на борту самолета. Кроме Пригожина, в списке пассажиров был Дмитрий Уткин – правая рука предводителя вагнеровцев.
- Поисковая операция уже завершена.
- Financial Times пишет, что самолет главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина был сбит российской системой ПВО.