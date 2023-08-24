Об этом сообщают российские СМИ. 24 Канал. Экстренные службы подтверждают, что нашли тела 3 члена экипажа и 7 пассажиров.

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Кто был на борту

Ранее в Росавиации сообщили имена всех находившихся на борту самолета, потерпевшего крушение в Тверской области. Во время аварии погибли:

Сергей Пропустин;

Евгений Макарян;

Александр Тотмин;

Валерий Чекалов;

Дмитрий Уткин ;

; Николай Матусеев;

Евгений Пригожин ;

; Алексей Левшин;

Рустам Каримов;

Кристина Распопова.

Интересно, что о том, что на борту находился Евгений Пригожин, Росавиация сообщила через несколько минут после того, как стало известно о катастрофе.

Основных версий трагедии две – взрыв на борту самолета или попадание ракет российской ПВО в самолет. Вторая версия будет означать целенаправленную ликвидацию руководства ПИК "Вагнера" в лице Пригожина и его правой руки – Дмитрия Уткина.

Тем временем в Ростове и Белгороде неспокойно

На фоне гибели Евгения Пригожина, организовавшего в июне неудачный мятеж, все силовые структуры Ростова-на-Дону и Белгорода подняли по тревоге. Очевидно, это связано с тем, что в России боятся нового мятежа, который может повлечь за собой гибель террориста Пригожина.

Стоит отметить, что во время мятежа в июне вагнеровцы почти без сопротивления за несколько часов захватили Ростов, население которого более миллиона человек. Кроме того, наемники взяли под контроль Воронеж и ряд других населенных пунктов, убив 13 российских военных и сбив несколько вертолетов регулярной российской армии.

Хотя против Пригожина закрыли все уголовные дела после того, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко побеседовал с предводителем наемников, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила приказ ликвидировать Пригожина.

21 августа Пригожин опубликовал видео, утверждая, что он якобы в Африке. Как утверждают российские СМИ, 23 августа он вернулся в Россию и своим самолетом собирался лететь из Москвы в Санкт-Петербург, но не долетел.