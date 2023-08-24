Основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин погиб в результате падения самолета в Тверской области. Белорусские СМИ пишут, что опозиционерка Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала его смерть. 24 Канал.

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По Пригожину не будут скучать

Светлана Тихановская написала, что Пригожин был убийцей и именно так его нужно запомнить. Также она отметила, что в Беларуси по нему не будут скучать.

Мы ожидаем ликвидации группировки "Вагнера" в Беларуси, что уменьшит угрозу для нашей страны и соседей,

– сказала она.

Смерть Пригожина показала, чего стоят "гарантии безопасности" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Именно он выступил главным "переговорщиком", когда в России происходил бунт вагнеровцев во главе с Евгением Пригожиным.

Белорусский диктатор смог пообещать главе "Вагнера" такие "гарантии безопасности", что тот отказался от своего "марша на Москву" и развернул колонны наемников в обратном направлении. Очевидно, он смог их только пообещать, но не обеспечить их исполнение.

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