Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его мнению, смерть главы "Вагнера" на время усилит позиции Путина внутри России.
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Поможет ли смерть предводителя "Вагнера" Украине
В краткосрочной перспективе смерть Пригожина никак не отразится на ситуации на фронте. Кадровым российским военным на него безразлично, а "вагнеровцев" уже давно нет в Украине.
В долгосрочной перспективе смерть главаря "Вагнера", на котором было завязано финансирование этого формирования, может на длительное время сделать его недееспособным.
Также это поставит крест на потугах "Вагнера" сформировать группировку в Беларуси. Хотя нет гарантий, что через несколько месяцев это военное формирование под другим названием появится в том же месте.
Андрей Вигиринский об изменении ситуации в России: смотрите видео
Как смерть Пригожина повлияет на ситуацию в России
Смерть или убийство Пригожина может являться демонстрацией того, что Путин готов пойти на все ради сохранения своей власти. Это может заставить немалое количество людей, которые вынашивали мысли о месте Путина в Кремле, задуматься о том, что их будет ждать, когда их замыслы раскроют.
"Следует помнить, что многие российские агенты, переходившие на сторону Запада, впоследствии были отравлены полонием или другими химическими веществами. Так же и политические оппоненты Путина заканчивают либо за решеткой, либо на кладбище", – отметил политолог.
В таких условиях вряд ли в России найдется человек, который сможет противопоставить Путину соразмерную силу. Радикальность средств определяет отношение к лидеру, поэтому развенчание "культа Путина" произойдет только после его смерти.
Что произошло с самолетом Пригожина
- За два дня до своей смерти Пригожин записал видео из Африки, куда его "отпустил" Путин.у Однако 23 августа главарь террористической группировки сел на самолет, который должен был доставить его в Санкт-Петербург.
- Все шло по плану, пока в Тверской области его частный самолет внезапно не упал. Очевидцы сообщают, что слышали 2 взрыва, после которых от самолета отвалилось крыло. Все находившиеся на его борту погибли на месте.
- На видео с места инцидента видно, что перед падением в самолет что-то "попало". Позже стало известно, что на борту находился главарь "Вагнера" и его правая рука нацист Дмитрий Уткин. Их обоих якобы опознали на месте крушения.