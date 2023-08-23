Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его мнению, смерть главы "Вагнера" на время усилит позиции Путина внутри России.

Смотрите также Теряют боеспособность на глазах, – офицер ВСУ о плачевном состоянии российской армии

Поможет ли смерть предводителя "Вагнера" Украине

В краткосрочной перспективе смерть Пригожина никак не отразится на ситуации на фронте. Кадровым российским военным на него безразлично, а "вагнеровцев" уже давно нет в Украине.

В долгосрочной перспективе смерть главаря "Вагнера", на котором было завязано финансирование этого формирования, может на длительное время сделать его недееспособным.

Также это поставит крест на потугах "Вагнера" сформировать группировку в Беларуси. Хотя нет гарантий, что через несколько месяцев это военное формирование под другим названием появится в том же месте.

Андрей Вигиринский об изменении ситуации в России: смотрите видео

Как смерть Пригожина повлияет на ситуацию в России

Смерть или убийство Пригожина может являться демонстрацией того, что Путин готов пойти на все ради сохранения своей власти. Это может заставить немалое количество людей, которые вынашивали мысли о месте Путина в Кремле, задуматься о том, что их будет ждать, когда их замыслы раскроют.

"Следует помнить, что многие российские агенты, переходившие на сторону Запада, впоследствии были отравлены полонием или другими химическими веществами. Так же и политические оппоненты Путина заканчивают либо за решеткой, либо на кладбище", – отметил политолог.

В таких условиях вряд ли в России найдется человек, который сможет противопоставить Путину соразмерную силу. Радикальность средств определяет отношение к лидеру, поэтому развенчание "культа Путина" произойдет только после его смерти.

Что произошло с самолетом Пригожина