Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. На його думку, смерть очільника "Вагнера" на деякий час посилить позиції Путіна всередині Росії.

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Чи допоможе смерть ватажка “Вагнера” Україні

В короткостроковій перспективі смерть Пригожина ніяк не вплине на ситуацію на фронті. Кадровим російським військовим на нього байдуже, а "вагнерівців" вже давно немає в Україні.

Натомість у довгостроковій перспективі смерть ватажна "Вагнера", на якому було зав’язане фінансування цього утворення, може на тривалий час зробити це формування недієздатним.

Також це поставить хрест на потугах "Вагнера" сформувати угруповання в Білорусі. Хоча немає гарантій, що за кілька місяців це військове формування під іншою назвою з’явиться в тому ж місці.

Андрій Вігірінський про зміну ситуації в Росії: дивіться відео

Як смерть Пригожина вплине на ситуацію в Росії

Смерть або вбивство Пригожина може бути демонстрацією того, що Путін готовий піти на все задля збереження своєї влади. Це може змусити чималу кількість людей, які виношували думки про місце Путіна в Кремлі, задуматись про те, що на них чекатиме, коли їхні задуми розкриють.

"Варто пам’ятати, що багато російських агентів, які переходили на бік Заходу, згодом були отруєні полонієм чи іншими хімічними речовинами. Так само й політичні опоненти Путіна закінчують або за ґратами, або на цвинтарі", – зазначив політолог.

За таких умов навряд чи в Росії знайдеться людина, яка зможе протиставити Путіну співмірну силу. Радикальність засобів визначає ставлення до лідера, а розвінчання "культу Путіна" трапиться лише після його смерті.

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