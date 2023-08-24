Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин загинув у результаті падіння літака у Тверській області. Білоруські ЗМІ пишуть, що опозиціонерка Білорусі Світлана Тихановська прокоментувала його смерть, передає 24 Канал.
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За Пригожиним не сумуватимуть
Світлана Тихановська написала, що Пригожин був вбивцею та саме таким його потрібно запам'ятати. Також вона зазначила, що в Білорусі за ним не сумуватимуть.
Ми очікуємо ліквідації угруповання "Вагнера" в Білорусі, що зменшить загрозу для нашої країни та сусідів,
— сказала вона.
Смерть Пригожина показала, чого варті "гарантії безпеки" самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Саме він виступив головним "перемовником", коли у Росії відбувався бунт вагнерівців на чолі із Євгеном Пригожиним.
Білоруський диктатор зміг пообіцяти очільнику "Вагнера" такі "гарантії безпеки", що той відмовся від свого "маршу на Москву" та розвернув колони найманців у зворотному напрямку. Вочевидь, він зміг їх тільки пообіцяти, але не забезпечити їх виконання.
Смерть Пригожина: останні новини
- Увечері 23 серпня російський прокремлівський телеканал "Росія 24" повідомив про смерть Євгенія Пригожина. Крім прокремлівського телеканалу різні російські телеграм-канали та ЗМІ з посиланнями на "вагнерівців" також повідомляли про ліквідацію терориста.
- Після загибелі Євгенія Пригожина в авіакатастрофі, Владімір Путін позбувся чи не єдиної людини, яка була здатна кинути йому виклик. Цією смертю кремлівський диктатор сильно налякає всіх своїх потенційних опонентів. В короткостроковій перспективі смерть Пригожина ніяк не вплине на ситуацію на фронті. Кадровим російським військовим на нього байдуже, а "вагнерівців" вже давно немає в Україні.
- Перед падінням літака Пригожина очевидці чули два потужних вибухи. Відомо, що в літака відвалилося крило та стабілізатор. Вони впали неподалік від закинутої ферми в селі Куженкіно у Тверській області.