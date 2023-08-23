Це 24 Каналу припустив військовий експерт Олександр Мусієнко. Ворог може застосовувати ракетно-дронову тактику.
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До чого можуть готуватися росіяни
Російські окупанти не припиняють тероризувати Україну ракетними ударами. Ба більше – у переддень важливих державних свят. Тому експерти припускають нову атаку.
Росіяни можуть готувати масштабні удари на найближчі дні. Тому проводиться розвідка, з'являється інформація, що 1 – 2 БпЛА десь виявлено,
– відзначив Мусієнко.
Так, ворог нещодавно закінчив навчання на МіГ-31, що теж може свідчити про підготовку. Окупанти можуть застосувати комбіновану тактику ударів з використанням ракет різних типів та дронів.
"Ймовірність того, що можуть бути застосовані і балістичні, і аеробалістичні, і крилаті ракети, і дрони дуже висока", – припустив військовий експерт.
Він переконаний, що українські сили готуються до ймовірних ударів і готові до захисту. Утім, варто подбати про власну безпеку, не ігнорувати сигнали повітряних тривог і обов'язково йти в укриття.
Олександр Мусієнко про ймовірні атаки росіян: дивитись відео
Коли можуть бути атаки
Олександр Мусієнко зазначає, що ймовірна загроза може тривати упродовж наступних 4 днів. Росіяни можуть повторювати певні спроби, як це було у травні, коли вони хотіли дістати системи ППО.
"Такі сценарії розглядаються, як удари по військовим об'єктам, цивільній інфраструктурі. Всі загрози є і всім потрібно зберігати пильність, не ігнорувати сигнали тривог і вживати заходів безпеки", – ще раз наголосив військовий експерт.
Що відомо про підготовку ймовірної атаки росіян: основні новини
- ЗСУ раніше попереджали про ймовірну загрозу обстрілів на День Незалежності України. Ворог тяжіє до сакральних дат, а отже може бути підступним у своїх діях.
- Росіяни намагаються зробити свої терористичні удари по Україні більш ефективними. Були зафіксовані випадки, коли вони запускали крилаті ракети просто із бухти.
- Станом на 23 серпня фіксувалося нарощення присутності російських кораблів у Чорному морі. Окупанти вперше вивели на бойове чергування корабель "Циклон", який може бути споряджений "Калібрами".