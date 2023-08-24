Аналитики Института изучения войны в актуальном отчете проанализировали гибель предводителя группы "Вагнера" Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина во время авиакатастрофы над Тверской областью.

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Приказ Путина российскому минобороны сбить самолет Пригожина, вероятно, является публичной попыткой восстановить свое доминирование и отомстить за унижение, нанесшее Путину и российскому минобороны вооруженное восстание ПВК Вагнера 24 июня,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что в то время, когда разбился самолет Пригожина, Путин посетил публичный телевизионный концерт в честь 80-летия Курской битвы.

Присутствие Путина на телевизионном концерте, по словам аналитиков, повторило воспоминание советского государственного телевидения, которое показывало "Лебединое озеро" в августе 1991 года, когда Советский Союз распался.

Символизм расправы

Решение использовать российскую ПВО, чтобы убить Пригожина, позволило российскому минобороны напрямую отомстить за тот день, который стал одним из самых смертоносных дней для российской авиации с начала полномасштабного вторжения,

– добавляют в сообщении.

По словам аналитиков, Путин испытал значительное унижение за то, что не смог остановить восстание ПИК Вагнера, и полагался на то, что Лукашенко остановил марш Пригожина.

"Путину нужно было показательно отомстить Пригожину не только для того, чтобы доказать, что он не является слабым лидером, но и для того, чтобы поддержать своих военных, которые в глазах многих россиян не видели справедливости по поводу событий 24 июня", – добавили аналитики.

С мятежниками показательно расправились

К слову, аналитики также считают, что официальное подтверждение увольнения Суровикина в тот же день, что и убийство Пригожина, скорее всего, не является совпадением.

Кремль, вероятно, таким образом дает сигнал о том, что с участниками мятежа 24 июня расправились, и вызов "Вагнера" российскому руководству – это уже решенное дело.

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