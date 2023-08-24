Аналитики Института изучения войны в актуальном отчете проанализировали гибель предводителя группы "Вагнера" Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина во время авиакатастрофы над Тверской областью.
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Приказ Путина российскому минобороны сбить самолет Пригожина, вероятно, является публичной попыткой восстановить свое доминирование и отомстить за унижение, нанесшее Путину и российскому минобороны вооруженное восстание ПВК Вагнера 24 июня,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что в то время, когда разбился самолет Пригожина, Путин посетил публичный телевизионный концерт в честь 80-летия Курской битвы.
Символизм расправы
Решение использовать российскую ПВО, чтобы убить Пригожина, позволило российскому минобороны напрямую отомстить за тот день, который стал одним из самых смертоносных дней для российской авиации с начала полномасштабного вторжения,
– добавляют в сообщении.
По словам аналитиков, Путин испытал значительное унижение за то, что не смог остановить восстание ПИК Вагнера, и полагался на то, что Лукашенко остановил марш Пригожина.
"Путину нужно было показательно отомстить Пригожину не только для того, чтобы доказать, что он не является слабым лидером, но и для того, чтобы поддержать своих военных, которые в глазах многих россиян не видели справедливости по поводу событий 24 июня", – добавили аналитики.
С мятежниками показательно расправились
К слову, аналитики также считают, что официальное подтверждение увольнения Суровикина в тот же день, что и убийство Пригожина, скорее всего, не является совпадением.
Кремль, вероятно, таким образом дает сигнал о том, что с участниками мятежа 24 июня расправились, и вызов "Вагнера" российскому руководству – это уже решенное дело.
Гибель руководства ППК "Вагнера": главное
- 23 августа в Тверской области России разбился бизнес-джет Embraer, на борту которого находился главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин.
- Всего на месте аварии бизнес-джета Пригожина найдено 10 тел. Кроме Пригожина, в списке пассажиров был Дмитрий Уткин – правая рука предводителя вагнеровцев.
- Financial Times пишет, что самолет главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина был сбитый русской системой ПВО.