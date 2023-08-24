Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Пригожин имел особые приметы.
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Тела Пригожина и Уткина идентифицировали
В российском морге идентифицировали тела террористов Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина. Несмотря на то, что тела погибших сильно обезобразило в результате авиакатастрофы, главаря ЧВК "Вагнера" опознал один из командиров наемников. Главным признаком стало отсутствие пальца.
По информации российского правозащитника Владимира Осечкина, Пригожину отрезали фалангу безымянного пальца, когда он отбывал свой первый срок в колонии.
В свою очередь, Уткина идентифицировали по росту и татуировке. По факту падения самолета Пригожина следком России открыл дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
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Смерть Пригожина: коротко
- Вечером 23 августа в Тверской области упал самолет. Это был частный бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, принадлежавший Евгению Пригожину.
- В Росавиации впоследствии сообщили, что главарь вагнеровцев был среди пассажиров самолета. Наконец смерть Пригожина подтвердили и на российском телевидении.
- В общей сложности на борту находились 10 человек, в том числе трое были членами экипажа. Все они погибли.
- В Институте изучения войны считают, что самолет Пригожина сбили из-за прямого приказа кремлевского диктатора Владимира Путина. Мол, это была его месть за мятеж наемников, состоявшийся в июне, хотя он и не был удачным.
- Следует заметить, что инцидент произошел ровно через 2 месяца после мятежа. Более того, есть информация, что джет сбила российская ПВО – зенитно-ракетная система С-300.