Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Пригожин имел особые приметы.

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Тела Пригожина и Уткина идентифицировали

В российском морге идентифицировали тела террористов Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина. Несмотря на то, что тела погибших сильно обезобразило в результате авиакатастрофы, главаря ЧВК "Вагнера" опознал один из командиров наемников. Главным признаком стало отсутствие пальца.

По информации российского правозащитника Владимира Осечкина, Пригожину отрезали фалангу безымянного пальца, когда он отбывал свой первый срок в колонии.

В свою очередь, Уткина идентифицировали по росту и татуировке. По факту падения самолета Пригожина следком России открыл дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

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Смерть Пригожина: коротко