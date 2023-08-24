Об этом рассказали родственники бортпроводницы Кристины Распоповой, сообщает 24 Канал. Она погибла вместе с Пригожиным.

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Самолет "ремонтировали"

В российских СМИ сообщили, что единственная девушка, погибшая во время крушения самолета Евгения Пригожина, – 39-летняя стюардесса Кристина Распопова.

Раньше она жила в Москве. Через некоторое время Кристина устроилась на фирму "МНТ Аэро" и переехала жить в Санкт-Петербург. До этого она тоже работала в бизнес-авиации.

За несколько часов до вылета девушка рассказала своим родным, что по каким-то причинам их рейс задерживается. Перед вылетом она выложила фотографию из кафе аэропорта,

– говорится в сообщении.



Кристина рассказывала о "странном ремонте" / Фото росСМИ

За несколько дней до крушения девушка также рассказывала о странном ремонте самолета, на который его забирали.

Следует заметить, что Кристина – сестра заместителя прокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова. Недавно местный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двух мужчин в городской больнице. Однако уже на следующий день Распопов решил отменить соответствующее постановление, ссылаясь на его незаконность.

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