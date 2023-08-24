Об этом рассказали родственники бортпроводницы Кристины Распоповой, сообщает 24 Канал. Она погибла вместе с Пригожиным.
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Самолет "ремонтировали"
В российских СМИ сообщили, что единственная девушка, погибшая во время крушения самолета Евгения Пригожина, – 39-летняя стюардесса Кристина Распопова.
Раньше она жила в Москве. Через некоторое время Кристина устроилась на фирму "МНТ Аэро" и переехала жить в Санкт-Петербург. До этого она тоже работала в бизнес-авиации.
За несколько часов до вылета девушка рассказала своим родным, что по каким-то причинам их рейс задерживается. Перед вылетом она выложила фотографию из кафе аэропорта,
– говорится в сообщении.
Кристина рассказывала о "странном ремонте" / Фото росСМИ
За несколько дней до крушения девушка также рассказывала о странном ремонте самолета, на который его забирали.
Следует заметить, что Кристина – сестра заместителя прокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова. Недавно местный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двух мужчин в городской больнице. Однако уже на следующий день Распопов решил отменить соответствующее постановление, ссылаясь на его незаконность.
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Самолет Пригожина разбился: коротко
- В Тверской области 23 августа разбился частный самолет Евгения Пригожина. Кроме него, в списке пассажиров был Дмитрий Уткин, правая рука предводителя вагнеровцев.
- Российский журналист Андрей Захаров отметил, что Пригожин вылетел из Африки в Россию, а на борту якобы находился весь командный состав ЧВК "Вагнера".
- По одной из версий, самолет могла сбить российское ПВО – зенитно-ракетная система С-300. Перед авиакатастрофой слышали "несколько громких взрывов", после чего у самолета отвалились крыло и стабилизатор. Еще одна версия – теракт на борту.
- Российский государственный телеканал "Россия 24" впоследствии подтвердил смерть владельца ЧВК "Вагнера". Тела Пригожина и Уткина уже якобы опознали. Их направят на экспертизу.
- Российские экстренные службы заявили о завершении поисковой операции на месте авиакатастрофы. Все 10 тел нашли.