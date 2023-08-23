Об этом рассказали в российских СМИ, сообщает 24 Канал. Вероятно, на борту самолета находился сам Пригожин.

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Самолет Пригожина упал за 50 километров до резиденции Путина

В МЧС рассказали, что авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Куженкино. Он расположен в 50 километрах от резиденции Путина на Валдае.

Частный самолет Embraer Legacy совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. На его борту находились 10 человек, в том числе трое членов экипажа. В МЧС говорят, что все они погибли.

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Падение самолета Пригожина: что известно