Про це розповіли у російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Ймовірно, на борту літака перебував сам Пригожин.

До теми 2 сильні вибухи – і крило відвалилося: як падав літак Пригожина

Літак Пригожина впав за 50 кілометрів до резиденції Путіна

В МНС розповіли, що авіакатастрофа сталася в районі населеного пункту Куженкіно. Він розміщений за 50 кілометрів від резиденції Путіна на Валдаї.

Приватний літак Embraer Legacy здійснював рейс Москва — Санкт-Петербург. На його борту перебували 10 людей, зокрема троє членів екіпажу. У МНС кажуть, що всі вони загинули.

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Падіння літака Пригожина: що відомо