Про це розповіли родичі бортпровідниці Христини Распопової, повідомляє 24 Канал. Вона загинула разом із Пригожиним.

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Літак "ремонтували"

У російських ЗМІ повідомили, що єдина дівчина, яка загинула під час аварії літака Євгенія Пригожина, – 39-річна стюардеса Крістіна Распопова.

Раніше вона жила в Москві. Через якийсь час Крістіна влаштувалася у фірму "МНТ Аеро" і переїхала жити в Санкт-Петербург. До цього вона також працювала в бізнес-авіації.

За кілька годин до вильоту дівчина розповіла своїм рідним, що з якихось причин їхній рейс затримується. Перед вильотом вона виклала фотографію з кафе аеропорту,

– мовиться у повідомленні.



Крістіна розповідала про "дивний ремонт" / Фото росЗМІ

За кілька днів до катастрофи дівчина також розповідала про дивний ремонт літака, на який його забирали.

Варто зауважити, що Крістіна – сестра заступника прокурора Єманжелінська Челябінської області Євгенія Распопова. Нещодавно місцевий слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом смерті двох чоловіків у міській лікарні. Проте вже наступного дня Распопов вирішив скасувати відповідну постанову, посилаючись на її незаконність.

Усі фото, відео та деталі падіння літака лідера "вагнерівців" Пригожина – у нашому телеграмі.

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