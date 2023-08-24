Про це розповіли родичі бортпровідниці Христини Распопової, повідомляє 24 Канал. Вона загинула разом із Пригожиним.
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Літак "ремонтували"
У російських ЗМІ повідомили, що єдина дівчина, яка загинула під час аварії літака Євгенія Пригожина, – 39-річна стюардеса Крістіна Распопова.
Раніше вона жила в Москві. Через якийсь час Крістіна влаштувалася у фірму "МНТ Аеро" і переїхала жити в Санкт-Петербург. До цього вона також працювала в бізнес-авіації.
За кілька годин до вильоту дівчина розповіла своїм рідним, що з якихось причин їхній рейс затримується. Перед вильотом вона виклала фотографію з кафе аеропорту,
– мовиться у повідомленні.
Крістіна розповідала про "дивний ремонт" / Фото росЗМІ
За кілька днів до катастрофи дівчина також розповідала про дивний ремонт літака, на який його забирали.
Варто зауважити, що Крістіна – сестра заступника прокурора Єманжелінська Челябінської області Євгенія Распопова. Нещодавно місцевий слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом смерті двох чоловіків у міській лікарні. Проте вже наступного дня Распопов вирішив скасувати відповідну постанову, посилаючись на її незаконність.
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Літак Пригожина розбився: коротко
- У Тверській області 23 серпня розбився приватний літак Євгенія Пригожина. Окрім нього, у списку пасажирів був Дмитро Уткін, права рука ватажка вагнерівців.
- Російський журналіст Андрій Захаров зазначив, що Пригожин вилетів з Африки до Росії, а на борту нібито перебував увесь командний склад ПВК "Вагнера".
- За однією з версій, літак могла збити російська ППО – зенітно-ракетна система С-300. Перед авіакатастрофою чули "декілька гучних вибухів", після чого у літака відвалилися крило та стабілізатор. Ще одна версія – теракт на борту.
- Російський державний телеканал "Росія 24" згодом підтвердив смерть власника ПВК "Вагнера". Тіла Пригожина та Уткіна вже нібито впізнали. Їх скерують на експертизу.
- Російські екстрені служби заявили про завершення пошукової операції на місці авіакатастрофи. Усі 10 тіл знайшли.