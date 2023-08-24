Так, у CNN пишуть, що у відео, яке поширили російські державні ЗМІ, видно, як літак падає без одного крила і це наштовхує на найбільш популярну версію – літак підбили. Водночас є й інші варіанти того, що сталось.

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"Він швидко опускається, обертаючись, і тягне за собою багато диму. Отже, це літак, який горів. І, схоже, не вистачає деяких елементів конструкції, аеродинамічних поверхонь", – зазначив ветеран науки та аерокосмічної галузі Майлз О'Брайен після перегляду кадрів падіння літака.

Літак на кшталт цього… вони просто не падають катастрофічно з неба без чогось дуже незвичайного,

– додав він.

Дві можливі причини падіння літака

Тож, фахівець припустив, що падіння літака міг спричинити вибух усередині або зовні літака. Наприклад вибухівка, яка спрацювала на борту, або літак потрапив під удар ракети.

Девід Соусі, колишній інспектор з безпеки Федерального авіаційного управління США, теж висловив подібне припущення, зауваживши, що падіння літака виглядало так, ніби у нього залишилося лише одне крило.

Зверніть увагу. Ще вчора Financial Times з посиланням на джерела писало, що літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина був збитий російською системою ППО.

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