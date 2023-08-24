Так, в CNN пишут, что в видео, распространённом российскими государственными СМИ, видно, как самолет падает без одного крыла и это наталкивает на наиболее популярную версию – самолет подбили. В то же время, есть и другие варианты случившегося.

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"Он быстро опускается, вращаясь, и тянет за собой много дыма. Из этого следует, что это самолет, который горел. И, похоже, не хватает некоторых элементов конструкции, аэродинамических поверхностей", – отметил ветеран науки и аэрокосмической отрасли Майлз О'Брайен после просмотра кадров падения самолета.

Самолет вроде этого… они просто не падают катастрофически с неба без чего-то очень необычного,

– добавил он.

Две возможные причины падения самолета

Специалист предположил, что падение самолета мог вызвать взрыв внутри или снаружи самолета. Например, взрывчатка, которая сработала на борту, или самолет попал под удар ракеты.

Дэвид Соуси, бывший инспектор по безопасности Федерального авиационного управления США, тоже высказал подобное предположение, заметив, что падение самолета выглядело так, будто у него осталось только одно крыло.

Обратите внимание. Еще вчера Financial Times со ссылкой на источники писало, что самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был сбит российской системой ПВО.

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