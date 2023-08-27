Российский правозащитник Марк Фейгин предположил 24 Каналу, что уполномоченным от ГРУ мог быть Андрей Аверьянов, устроивший отравление семьи Скрипаль. Однако не обошлось без ФСБ.
К теме Личное решение Путина, – Подоляк четко прояснил историю со смертью Пригожина
"Обязательно к этому имел непосредственное отношение генерал Дорофеев, возглавляющий ФСБ в Москве и области. Без оперативного сопровождения ФСБ это было бы невозможно осуществить", – отметил Фейгин.
Кто руководил операцией
По мнению правозащитника, операцией руководили секретарь совета нацбезопасности Николай Патрушев и руководитель ФСБ Александр Бортников.
"Путин, возможно, согласовал, но не вникал в эту операцию. Это его не интересует вообще", – подчеркнул Фейгин.
Что известно об организаторах убийства Пригожина: смотрите видео 24 Канала
Гибель Пригожина: основное
- Глава ЧВК "Вагнера" 23 августа разбился на своем самолете в Тверской области. Вместе с ним был основатель компании Дмитрий Уткин и еще восемь человек.
- Рассматривают несколько версий авиакатастрофы. Самыми вероятными являются две – ракета ПВО или взрывчатка внутри самого самолета.
- Однако почти нет сомнений, что уничтожение Пригожина было прямым приказом Путина. Как известно, два месяца назад главарь вагнеровцев устроил мятеж в России, чем продемонстрировал слабость диктатора.
- Однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко возразил причастность Путина к инциденту. Как и то, что давал гарантии безопасности вагнеровцам.