Российский правозащитник Марк Фейгин предположил 24 Каналу, что уполномоченным от ГРУ мог быть Андрей Аверьянов, устроивший отравление семьи Скрипаль. Однако не обошлось без ФСБ.

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"Обязательно к этому имел непосредственное отношение генерал Дорофеев, возглавляющий ФСБ в Москве и области. Без оперативного сопровождения ФСБ это было бы невозможно осуществить", – отметил Фейгин.

Алексей Дорофеев – начальник управления ФСБ в Москве и Московской области. Фигурант одного из самых крупных в истории ФСБ коррупционных скандалов (июнь 2019 года). Причастен к военным преступлениям против Украины.

Кто руководил операцией

По мнению правозащитника, операцией руководили секретарь совета нацбезопасности Николай Патрушев и руководитель ФСБ Александр Бортников.

"Путин, возможно, согласовал, но не вникал в эту операцию. Это его не интересует вообще", – подчеркнул Фейгин.

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