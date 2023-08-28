Об этом 24 Каналу отметил офицер ВСУ Тарас Березовец. Путина не интересует результат в этих выборах, а исключительно его облик.
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В погоне за молодостью
Не моложе 50 лет – такой критерий для кандидатов выбрали в администрации президента, чтобы у избирателей нечаянно не создалось впечатление, что Путин уже не тот человек, который "приходил с твердой рукой к власти". Об этом пишет издание "Медуза" с ссылкой на собственные источники.
"Не знаю будет ли выполнена эта установка, но чего останавливаться? Можно и 70 лет, или 80, чтобы другие выглядели старыми дедушками. Путин хочет для себя и ближайшего своего окружения выглядеть таким же Путиным – моложавым, живым, каким он был в начале своей каденции", – подчеркнул офицер ВСУ.
Тарас Березовец о подготовке Путина к выборам: смотреть видео
Тогда в 1999 году его оппонентом был Борис Ельцин. И на его фоне у Путина был довольно выигрышный образ.
А сейчас в 2023 году Путин сам превратился в плохую копию Ельцина – этакая развалина. Поэтому естественно, что он будет делать все возможное. Будет регистрировать кандидатов своего возраста, или максимально близких к своему возрасту,
– добавил Березовец.
Путин: последние новости
- Реальный Владимир Путин мог появляться на публике 26 июня 2022 года. Об этом отметили в украинской разведке. Где настоящий российский диктатор – точно не известно. Россия же стратегически проиграла войну, и в Кремле это понимают.
- Путин не поедет лично к Эрдогану. Турецкий лидер может приехать в Россию. Его встреча с кремлевским диктатором предположительно состоится уже на следующей неделе. Основная тема разговора – зерновое соглашение.
- Операцию по ликвидации Евгения Пригожина мог согласовать сам Путин, которую разработали российские спецслужбы. А вот африканские активы вожака вагнеровцев могут достаться трем структурам диктатора.