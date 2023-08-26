Начиная войну, глава Кремля был уверен, что украинцы не будут воевать. По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, Путин допустил одну главную ошибку, которая свела его намерения на нет.

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Путин отказался воспринимать реальность

Глава ГУР подчеркнул, что основная ошибка российского диктатора – это игнорирование действительности. По его словам, дело не в военных просчетах, а именно в том, что Путина оторвало от реальности. Как следствие – "плачевная" ситуация в России. Она уже стратегически проиграла войну. И это понимают в высшем руководстве страны.

Это не о фронте и боевых действиях. Это о другом, отмечает Буданов.

Посмотрите на Россию: она – дипломатический изгнанник, посмотрите на ее экономику – проверите курс доллара,

– призвал разведчик.

Он отметил, что кремлевские власти уже перестали упоминать о целях так называемой "СВО". Им просто нечего сказать своим гражданам. Чем дольше они будут продолжать войну, тем труднее им будет выходить из этой ситуации.

В то же время глава ГУР подчеркнул, что, хотя Россия потерпела стратегическое поражение, на поле боя она еще не проигрывает.

Путин и двойники

Одно из последних появлений Путина на публике значительно порадовало пользователей сети. Во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам диктатор хотел посмотреть время на своих часах, но перепутал левую руку с правой.

Кирилл Буданов прокомментировал этот курьезный случай, заявив, что это опозирился не сам Путин, а его двойник.

Что касается реального Путина, то разведчик не может четко сказать, жив ли он до сих пор или нет. По его словам, тот Путин, которого все привыкли видеть, появлялся в последний раз на публике 26 июня 2022 года.

На сегодня он или боится выходить в люди, или болеет, или просто хочет побыть наедине, или давно уже умер. Буданов оставил судьбу Путина на фантазию каждого украинца.

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