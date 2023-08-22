Президент страны-агрессорки Владимир Путин оконфузился перед камерами. Впоследствии кадры с ним очень быстро распространились соцсетями, передает 24 Канал.

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Что сделал российский диктатор

Во время встречи со своими приспешниками тиран не знал, куда деть свои руки. Сначала он чесал голову. После этого Путин забыл, что он носит часы на правой руке. Диктатор посмотрел на левую реку, как будто на ней был аксессуар. Путин будто бы находился в какой-то прострации, потому что это его вообще не смутило.

Путин путает левую руку с правой: видео из соцсетей



Впоследствии президент государства-террориста снял наручные часы. Он начал со злостью растягивать ремешок на них. А после этого диктатор сжал аксессуар в руке.

Путин нервно играет с часами: видео из соцсетей



Как Путина высмеяли в интернете

Известные пользователи соцсетей посмеялись над поведением российского тирана. Журналист Андрей Цаплиенко пошутил, что Путин нуждается в помощи опытного психиатра.

Подскажите кто-нибудь бункерному, что: 1) часы на правой руке, 2) войну он уже проиграл, 3) таблетки надо пить вовремя,

– написал он в своем блоге.

Также над Путиным посмеивался блоггер и активист Сергей Стерненко. Он задал риторический вопрос, есть ли у главы государства-террориста деменция или диктатор таковым и был.

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