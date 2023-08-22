Президент країни-агресорки Владімір Путін сконфузився перед камерами. Згодом кадри з ним дуже швидко поширилися соцмережами, передає 24 Канал.

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Що зробив російський диктатор

Під час зустрічі зі своїми посіпаками тиран не знав, куди діти свої руки. Спочатку він чухав голову. Після цього Путін забув, що він носить годинник на правій руці. Диктатор подивився на ліву ріку, ніби на ній був аксесуар. Путін нібито перебував у якійсь прострації, бо це його взагалі не збентежило.

Путін плутає ліву руку з правою: відео з соцмереж



Згодом президент держави-терориста зняв наручний годинник. Він почав зі злістю розтягувати ремінець на ньому. А після цього диктатор стиснув аксесуар в руці.

Путін нервово бавиться з годинником : відео з соцмереж



Як Путіна висміяли в інтернеті

Відомі користувачі соцмереж посміялися з поведінки російського тирана. Журналіст Андрій Цаплієнко пожартував, що Путін потребує допомоги досвідченого психіатра.

Підкажіть хтось бункерному, що: 1) годинник на правій руці, 2) війну він вже програв, 3) пігулки треба пити вчасно,

– написав він у своєму блозі.

Також над Путіним поглузував блогер та активіст Сергій Стерненко. Він поставив риторичне питання, чи в голови держави-терориста деменція, чи диктатор таким і був.

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