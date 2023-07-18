Президент Росії Владімір Путін сконфузився на зустрічі з губернатором Іркутської області Ігорем Кобзєвим. Чиновник підіграв диктатору, а інші кремлівські посіпаки вдали вигляд, ніби нічого не сталося.

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Подробиці конфузної історії

Кобзєв приніс диктатору фотографію з російськими солдатами. Губернатор пояснював, що ці окупанти загинули в Україні та що вони нібито "назавжди у серцях" жителів Іркутської області. За його словами, один з загарбників помер у Маріуполі у березні 2022 року. Ще він розповідав про їхні героїчні "подвиги".

Російський тиран у цей час тримав у руках фотографію, роздивлявся її, хитав головою. Згодом Путін вирішив показати, як уважно він слухав співрозмовника та наскільки для нього важливі смерті росіян у війні, яку його країна-агресорка розв'язала проти України.

Привіт їм передавайте, –

сказав Путін.

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"Привіт" від Путіна нікуди не зник

Розмова диктатора з губернатором записувалася на відео. І його привітання не було вирізане з запису. Через це про його конфуз дізналося багато людей. Фрагмент ролика швидко поширився соцмережами, а Путін став посміховиськом в інтернеті.

На сайті Кремля ця розмова опублікована у текстовому вигляді, і "привіт" від російського диктатора там теж залишився. З цієї версії можна дізнатися про реакцію губернатора. Він не став поправляти Путіна чи ігнорувати його слова, а просто погодився із ним. Кобзєв відповів: "Обов'язково". Після цього він почав йому розповідати про долю батьків російських солдатів, які були ліквідовані ЗСУ.



Фрагмент текстового варіанту розмови / Скриншот сайту Кремля

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