Президент Росії Владімір Путін сконфузився на зустрічі з губернатором Іркутської області Ігорем Кобзєвим. Чиновник підіграв диктатору, а інші кремлівські посіпаки вдали вигляд, ніби нічого не сталося.
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Подробиці конфузної історії
Кобзєв приніс диктатору фотографію з російськими солдатами. Губернатор пояснював, що ці окупанти загинули в Україні та що вони нібито "назавжди у серцях" жителів Іркутської області. За його словами, один з загарбників помер у Маріуполі у березні 2022 року. Ще він розповідав про їхні героїчні "подвиги".
Російський тиран у цей час тримав у руках фотографію, роздивлявся її, хитав головою. Згодом Путін вирішив показати, як уважно він слухав співрозмовника та наскільки для нього важливі смерті росіян у війні, яку його країна-агресорка розв'язала проти України.
Привіт їм передавайте, –
сказав Путін.
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"Привіт" від Путіна нікуди не зник
Розмова диктатора з губернатором записувалася на відео. І його привітання не було вирізане з запису. Через це про його конфуз дізналося багато людей. Фрагмент ролика швидко поширився соцмережами, а Путін став посміховиськом в інтернеті.
На сайті Кремля ця розмова опублікована у текстовому вигляді, і "привіт" від російського диктатора там теж залишився. З цієї версії можна дізнатися про реакцію губернатора. Він не став поправляти Путіна чи ігнорувати його слова, а просто погодився із ним. Кобзєв відповів: "Обов'язково". Після цього він почав йому розповідати про долю батьків російських солдатів, які були ліквідовані ЗСУ.
Фрагмент текстового варіанту розмови / Скриншот сайту Кремля
Інші комічні заяви Путіна
- Раніше президент країни-агресорки сам себе скомпроментував, коли сказав багато зайвого про ПВК "Вагнера". Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов у розмові з 24 Каналом заявив, що Путін наговорив сам собі на 20 років ув'язнення за російським законодавством.
- Не так давно російський диктатор знову осоромився. Він зізнався, що Росія краде західні технології. За його словами, держава-терорист нібито "заволоділа" БМП Bradley та ракетою Storm Shadow.