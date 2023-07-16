Про це він заявив у коментарі пропагандистським журналістам. Путін також традиційно "вихвалявся" російськими розробками, яким "аналогів нєт", повідомляє 24 Канал.

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Путін розсмішив заявою про сучасну техніку в армії Росії

Російський пропагандист поцікавився у диктатора, що робитиме російська армія із західними зразками зброї, якими буцімто "вдалося заволодіти" під час бойових дій. Кремлівський посіпака вихваляється, що Росія нібито "заволоділа" американською бойовою машиною піхоти Bradley і ракетою Storm Shadow. Цікаво, що пропагандисти розповідають байки, що ракету буцімто отримали "практично цілою та непошкодженою".

Пропагандист поцікавився, що далі Росія робить з "отриманими" західними зразками. Російський диктатор почав вихвалятися, що нібито його армія має сучасні технології. Тому російські спеціалісти вдаватимуться до так званого "зворотного інжинірингу", простіше кажучи – заволодіватимуть технологіями.

Є такий вираз, як "зворотний інжиніринг". Ну, подивимося, адже сучасна техніка, вона і є сучасна. У нас вона є, причому дуже ефективна, ну, скажімо, взяти, наприклад, танк Т-90 "Прорив". Найкращий танк у світі! Без жодного перебільшення,

– розповідав маячню Путін пропагандистам.

Російський диктатор також заявив, що Росія краде технології інших країн. Щоправда, і цьому Путін знайшов виправдання, оскільки не бачить у цьому "нічого поганого".

"Але й противник виробляє сучасну техніку. Якщо є можливість заглянути всередину і подивитися, чи є там щось, що можна застосувати у нас, ну чому ні?", – заявив Путін.

Путін виправдав крадіжку західних технологій: дивіться відео

Диктатор "забув" про використання касетних боєприпасів

Надання Україні касетних боєприпасів викликало справжню істерику у Путіна. Він почав заявляти, що Росія ніколи не застосовувала заборонених боєприпасів, проте у відповідь – буде їх використовувати.

У мережі нагадали диктатору, що російська армія цинічно завдавала ударів касетними боєприпасами від початку повномасштабного вторгнення. Від заборонених снарядів гинули цивільні люди у прифронтових містах – Харків, Краматорськ, Миколаїв та інші.

Росія і зараз продовжує використовувати касетні боєприпаси. Так, нещодавно окупанти завдали удару забороненими снарядами по Лиману на Донеччині.