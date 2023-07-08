Окупанти влучили у цивільний сектор, де немає жодних військових об'єктів. Наразі на місці працюють рятувальники та правоохоронці.

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Окупанти вчергове обстріляли Лиман

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що наразі відомо про щонайменше 6 загиблих і 5 поранених внаслідок обстрілу Лимана. Окупанти прицільно цілилися по цивільному району міста.

Близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ – поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю,

– наголосив він.

Росіяни вдарили по Лиману з РСЗВ / Фото Павла Кириленка (18+)

Кириленко також наголосив, що на місці працює поліція, а парамедики надають всю необхідну медичну допомогу. Він також запевнив, що всі злочини російських загарбників документують, і вони не зможуть уникнути за них відповідальності.

МВС розповіли детальніше про наслідки атаки

У міністерстві внутрішніх справ розповіли деталі про загиблих та постраждалих внаслідок атаки у Лимані. За попередніми даними там загинули двоє чоловіків і четверо жінок.

Наслідки атаки по Лиману / Фото Нацполіції (18+)

У МВС також зазначили, що поранень зазнали 3 жінки та 2 чоловіки. Крім цього, пошкодження також отримав один з автомобілів жителя постраждалого району Лимана.

Лиман обстріляли касетними боєприпасами

Згодом український блогер Сергій Стерненко заявив, що удар по цивільних у Лимані здійснили за допомогою касетних боєприпасів. Він наголосив, що це відбувається в той час, коли росіяни бідкаються про передачу цих снарядів Україні.

Росіяни кажуть про загрозу цивільним, і самі касетними снарядами по цивільних і бʼють,

– наголосив Стерненко.

Наостанок він додав, що українська армія буде знищувати касетними снарядами, про передачу яких напередодні повідомили США, росіян, що вбивають мирних людей. Він також закликав надати більше зброї Україні.

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