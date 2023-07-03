Про її загибель розповіли на сторінці громадської організації PEN Ukraine. Там зауважили, що сповістили про те, що серце Вікторії Амеліної перестало битися лише після сповіщення її рідних та їхньої згоди.

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Кількість жертв зросла

З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в Лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року,

– пишуть у PEN Ukraine.

В організації пояснили, що спочатку трагічну звістку дізналися рідні Вікторії. І що PEN Ukraine сповістив її вже після того, як отримав на це згоду.

Невдовзі родина розповість, коли та де прощатимуться з Вікторією Амеліною у Києві та Львові.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним і близьким письменниці.

Що відомо про Вікторію Амеліну

Вона – письменниця, членкиня PEM Ukraine. Крім того, вона займалася документуванням російських воєнних злочинів для правової організації Truth Hounds.

Крім того, вона займалася документуванням російських воєнних злочинів для правової організації Truth Hounds. Вікторія Амеліна працювала на деокупованих територіях на Сході, Півдні та Півночі нашої держави. Вона була тією людиною, котра на Ізюмщині знайшла щоденник письменника Володимира Вакуленка. Його російські загарбники, на жаль, також убили.

на Сході, Півдні та Півночі нашої держави. Вона була тією людиною, котра на Ізюмщині знайшла щоденник письменника Володимира Вакуленка. Його російські загарбники, на жаль, також убили. Зауважимо, що у піцерії на момент ракетного удару Амеліна була з трьома іноземцями. Мовиться про політиків з Колумбії. Їм усім вдалося вижити.

Мовиться про політиків з Колумбії. Їм усім вдалося вижити. Серхіо Харамільйо пригадав момент атаки. За його словами, вони лиш зібралися почати їсти, але трапезу перервав "дуже сухий звук вибуху". Він зауважив, що сиділи вони під скляним дахом, який вщент рознесло.

І ти сидиш і бачиш усі ці уламки, що летять, як у сповільненій зйомці перед твоїми очима, і намагаєшся зрозуміти, що відбувається. Так це було, так це відчувається,

– розповів Серхіо Харамільйо.