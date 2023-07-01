Журналістам вдалося поспілкуватися з дівчиною, якій дивом вдалося вижити. Вона поділилася моторошним моментом, коли її батька допустили до завалів.
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Спочатку була хвиля, а потім – усе під завалами
Дівчина розповідає, що за мить до ракетного удару вона пішла по замовлення. Ірина каже, що заледве встигла поставити лопатку під піцу і відчула на собі атаку. Спочатку, за її словами, почала трястися земля, після цього пішла хвиля. А вже невдовзі – впав стіл, плити попадали. Ще через мить усе було під завалами.
Коли це все почалося, приїхали батьки. Батьки просили, щоб їх пропустили, але їх не пропускали. Потім тата впустили на впізнання. Він розкопував дівчинку, подумав, що це я. По сережках зрозумів, що це не я,
– розповіла Ірина.
Дівчина наразі перебуває у лікарні під наглядом медичних фахівців. У дівчини перелом кульшової кістки. Якщо вона не заросте, то Ірині доведеться робити операцію.
Пан Сергій, виконувач обов'язків завідувача лікарні, розповів про той вечір. За його словами, до медичного закладу привозили людей у різному стані. До обласної лікарні Дніпра евакуювали тяжких пацієнтів. Решті надавали медичну допомогу на місці.
У Краматорську – жалоба
- Нагадаємо, що з 30 червня по 2 липня у Краматорську оголосили триденну жалобу за жертвами ракетного удару. У місті заборонили на ці дні вмикати розважальну музику на ринках, а також у закладах та громадських місцях.
- Також до ресторану RIA продовжують носити іграшки та квіти. Біля входу на ящиках з декоративними квітами висять фото сімох співробітників закладу. Їхні життя обірвалися того дня через ракетний удар з боку Росії.
- Зазначимо, що рятувально-пошукова операція тривала впродовж 36 годин. Станом на ранок 29 червня було відомо про 12 загиблих, а також 65 постраждалих. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, ворог прицільно завдав удару по місцю скупчення людей.