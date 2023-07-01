Журналистам удалось пообщаться с девушкой, которой чудом удалось выжить. Она поделилась жутким моментом, когда ее отца допустили к завалам.

Читайте также Спасательная операция завершилась: что известно о жутком ракетном ударе по Краматорску

Сначала была волна, а потом – все под завалами

Девушка рассказывает, что за мгновение до ракетного удара она пошла за заказом. Ирина говорит, что едва успела поставить лопатку под пиццу и почувствовала атаку. Сначала, по ее словам, начала трястись земля, после этого пошла волна. А вскоре – упал стол, плиты упали. Еще через мгновение все было под завалами.

Когда все это началось, приехали родители. Родители просили, чтобы их пропустили, но их не пропускали. Затем папу пустили на опознание. Он раскапывал девочку, подумал, что это я. По серьгам понял, что это не я,

– рассказала Ирина.

Девушка находится в больнице под наблюдением медицинских специалистов. У девушки перелом тазобедренной кости. Если она не зарастет, то Ирине придется делать операцию.

Сергей, исполняющий обязанности заведующего больницей, рассказал о том вечере. По его словам, в медицинское учреждение привозили людей в разном состоянии. В областную больницу Днепра эвакуировали тяжелых пациентов. Остальные оказывали медицинскую помощь на месте.

В Краматорске – траур