Его он выложил в своем фейсбуке. По словам мэра Краматорска, можно понять, что это была не просто пиццерия, а "место с историей".

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Там бурлила жизнь

Александр Гончаренко отметил, что почти у каждого найдется какая-нибудь история, связанная с пиццерией. По его словам, там влюблялись, пробовали что-нибудь новое, ссорились и мирились. В этом заведении праздновали, учились.

Там были драки. Да, крутые драки, после которых мирились или находили новых друзей. Там была красота. Там была музыка. Там умели петь, или наоборот, но все равно заказывали караоке. Там собирались семьи, там был смех – детский смех. Там был дым от кальянов и искры от споров. Там была молодежь,

– добавил он.

По словам городского головы, в заведении бушевал движ, "Краматорский движ". И в нем бурлила жизнь, которую россияне украли. Они убили молодежь, детей и их родителей. Гончаренко подчеркнул, что "Россия попала в самое сердце – убила молодежь нашего города".

Городской голова отметил, что "устал говорить о ненависти... внутри уже пустота". Он выразил соболезнование близким. Также призвал людей оставлять в памяти "тепло этого места, тепло тех людей, которых мы потеряли".

Александр Гончаренко добавил, что коллектив RIA – так называлась пиццерия – "остается крутой командой". Он подчеркнул, что они профессионалы, и что часть из них теперь "работают с неба".

В Краматорске – трехдневный траур

Отметим, что 29 июня начальник городской военной администрации подписал распоряжение. Согласно ему, 30 июня, 1 и 2 июля – дни траура по всем, чью жизнь унесла ракетная атака о Краматорске.

Кроме того, с 30 июня по 2 июля в городе запрещено включать развлекательную музыку на рынках, других учреждениях и общественном транспорте.

Кажется, город это чувствует – пасмурно, целый день срывается дождь, небо над Краматорском плачет. Погибли 12 человек. Наша молодежь, дети. Помним каждого и каждую…

– пишут в городском совете Краматорска.

Тем временем к ресторану RIA продолжают нести игрушки и цветы. Фото семи сотрудников, чьи жизнь унесла ракетная атака, разместили на ящиках с декоративными цветами возле заведения.

К заведению несут цветы и игрушки / Фото Ольги Куриленко, "УП"

Отметим, что 29 июня спасательно-розыскная операция в Краматорске завершилась. К сожалению, в результате ракетного удара по городу погибли 12 человек, а еще 65 получили ранения.